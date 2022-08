Agencija ni zaznala, da bi imeli ostali dobavitelji težave s pridobivanjem plina

Če bodo odjemalci hitro ukrepali, imajo dovolj časa, da najdejo drugega dobavitelja

Na vprašanje, kako je v Sloveniji zagotovljeno, da tisti, ki se ogrevajo na plin ne ostanejo brez ponudnika in ali se lahko tisti, ki se ogrevajo na plin, upravičeno bojijo, da bodo morda to jesen in zimo ostali brez dobavitelja, na agenciji odgovarjajo, "da če bodo odjemalci hitro ukrepali, imajo dovolj časa in možnosti, da najdejo drugega dobavitelja. Če odjemalec v primeru prenehanja izvajanja dejavnosti ali stečaja dobavitelja, ki mu dobavlja plin, pravočasno ne sklene pogodbe o dobavi z drugim dobaviteljem, pa lahko operater sistema odjemalca po predhodnem obvestilu odklopi."

Kot so pojasnili, je nadomestna oskrba, ki bo zagotavljala nemoteno oskrbo tudi, če odjemalec v takih primerih ne bo pravočasno našel drugega dobavitelja, sicer predvidena v spremembi Zakona o oskrbi s plini, ki je v postopku sprejemanja pri Vladi RS.

Ali je za zaščitene odjemalce zagotovljena stabilna oskrba s plinom?

Izmed 137.192 odjemalcev zemeljskega plina, ki so v letu 2021 porabili 1.313 GWh zemeljskega plina je bilo leta 2021 123.164 zaščitenih odjemalcev plina, ki so porabili 19,2 % plina. Zaščiteni odjemalci so poleg gospodinjskih odjemalcev, ki so priključeni na distribucijski sistem, tudi distributerji toplote za daljinsko ogrevanje v napravah, ki ne morejo preiti na drugo gorivo ali vir toplote kot plin, v obsegu, kolikor dobavljajo toploto gospodinjskim odjemalcem in osnovnim socialnim službam, razen izobraževalnim ali javnoupravnim službam; osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem in niso izobraževalne ali javnoupravne službe.