Agencija o dobavi plina: Ni razloga za aktivacijo izrednega načrta

Predvsem zaradi hitrejšega polnjenja domačih skladišč ter možnosti boljšega bdenja nad razmerami je doslej devet članic EU razglasilo stopnjo zgodnjega opozarjanja, torej prvo fazo načrta za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom, ena država, Nemčija kot gospodarsko najmočnejša evropska država, ki je močno vezana na (zdaj zmanjšane) dobave ruskega plina pa je že razglasila stopnjo pripravljenosti in s tem prešla v drugo fazo.

Agencija spominja, da so razmere na področju zanesljive oskrbe s plinom že v zadnjih mesecih zaostrene, v zadnjih dneh pa se zaradi zmanjšanja dobavljenega plina iz Rusije v nekatere članice EU še zaostrujejo. V zadnjem tednu so se količine plina na trgu EU nekoliko zmanjšale, kar se je na plinskih vozliščih odrazilo v dodatno višjih tržnih cenah plina.

Dobava plina v Sloveniji in drugih državah EU je sicer po poročilih dobaviteljev neokrnjena in poteka v skladu z dnevnimi napovedmi, poudarjajo pri agenciji.

Manjše količine plina, dobavljene na trg EU v zadnjem tednu, so povzročile predvsem počasnejše polnjenje skladišč pred jesensko-zimsko sezono, ki pa se kljub temu še vedno polnijo.

Agencija kot pristojni regulator ugotavlja, da v Sloveniji še ni razlogov za razglasitev katerekoli stopnje krize. Ker pa se stanje hitro spreminja, bo agencija še naprej pozorno spremljala dogajanje in obveščala javnost o razvoju dogodkov.

Kakšen je protokol, če bi razglasili izredne razmere?

Slovenski akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom je začel veljati poleti 2020. Po vzoru tovrstnih protokolov iz drugih članic EU predvideva tristopenjsko ukrepanje.

Prva stopnja predvideva preverjanje količin, obveščanje odjemalcev o možnih prekinitvah dobav in poziv industriji k bolj racionalni rabi plina.

Na drugi stopnji dobavitelji pozovejo pogodbene odjemalce, ki to lahko storijo, k prostovoljnim prekinitvam dobav plina. Velike odjemalce pozovejo k zmanjšanju porabe na minimum. Industrijskim odjemalcem in proizvajalcem elektrike, ki imajo to možnost, priporočijo prehod na nadomestni energent.

Na tretji stopnji, ki velja za izredne razmere, pa dobavitelji prekinejo tiste pogodbe, ki jih je mogoče prekiniti, industriji in proizvajalcem elektrike pa zaukažejo prehod na nadomestni energent. Ob tem pride do omejevanja dobav plina.