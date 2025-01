Agencija obžaluje zakonski predlog za poseg v omrežnino

Potem ko je koalicija v sredo v DZ vložila predlog zakona, po katerem bi gospodinjski odjemalci električne energije za januar in februar letos v najdražjem časovnem bloku plačali nižjo omrežnino, presežna obračunska moč pa se ne bi obračunala, je agencija v današnjem odzivu opozorila, da predlog popolnoma izniči ključni vidik metodologije, ki naslavlja učinkovito rabo in razvoj omrežja.

V agenciji menijo, da bi šlo za nezakonit poseg v več njenih pristojnosti, predviden je namreč poseg v odločanje o pokrivanju upravičenih stroškov elektrooperaterjev, odločanje o namenski rabi morebitnega bodočega presežka omrežnine Elesa in predvsem v določanje tarifnih postavk omrežnine.

"Vzpostavitev pogojev delovanja omrežninskega sistema je v skladu z nacionalno in zakonodajo EU v izključni pristojnosti neodvisnega regulatorja, kar je nesporno jasno tudi iz sodne prakse EU in kar so v svojih stališčih v zadnjih dneh tudi jasno poudarili predstavniki pravne stroke, evropskega regulatorja Acer in Evropske komisije," dejala Duška Godina in dodala, da je agencija zavezana nepristranskemu in strokovnemu delu v korist vseh deležnikov v sistemu, ne samo posameznih interesnih skupin.