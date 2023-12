Agencija: Omrežnina bo po novem za povprečnega gospodinjskega odjemalca nižja

"Ne bo nam treba kuhati ponoči, uporaba toasterja nas ne bo udarila po žepu in obračun omrežnine sam po sebi ne prinaša dviga omrežnine," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani zagotovila direktorica Agencija za energijo Duška Godina , potem ko so se v medijih pojavile objave, ki so bile po njenih besedah zavajajoče ali neresnične.

Poleg razlikovanja v nižji in višji sezoni ter po časovnih obdobjih posameznega dneva bo po novem pomembno, ali bo odjemalec presegel dogovorjeno obračunsko moč – to bo elektrooperater določil za vsakega odjemalca glede na njegovo končno porabo v preteklem obdobju – saj se bo ta prekoračitev dodatno zaračunala.

"Zeleni prehod nas bo stal"

Primer odjemalca s sončno elektrarno, toplotno črpalko, električnim vozilom pa kaže, da je njegova trenutna obračunska moč precej nizka in ima zaradi tega razmeroma nizko omrežnino iz konic, ki bodo pa podlaga za določitev dogovorjene moči, je povedala Godina. Dodala je, da takšen odjemalec omrežje bremeni bolj, kot mu je zaračunano. Po novem bo obremenjen bolj, bo pa lahko to zvišanje s prilagoditvami – npr. z določanjem obratovanja toplotne črpalke v obdobjih, ko bo omrežnina nižja – ublažil.

Skupno pobrana omrežnina bo do vključno leta 2026 ostala nespremenjena, saj se bodo višji stroški elektroperaterjev, ki so med drugim posledica višjih cen elektrike, ki se izgubi v omrežju, po lani sprejeti interventni zakonodaji krili iz drugih virov, je povedala Godinova.

So bo pa omrežnina, iz katere operaterji zagotavljajo oskrbo z električno energijo in razvoj omrežij, v prihodnje zaradi zelenega prehoda ter predvidoma večje porabe elektrike in večjih koničnih obremenitev omrežja – s povečevanjem števila toplotnih črpalk in električnih avtomobilov – morala zvišati, je dejala Godinova. "Zeleni prehod nas bo stal," je dodala.