Agencija podjetju Celica odredila shranjevanje celic propadle Biobanke

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je 18. oktobra podjetju Celica še odredila, da mora vse imetnike, ki so vzorce tkiv in celic shranili pri podjetju Biobanka, obvestiti, da so zagotovili nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic ter dokumentacijo Biobanke.

Biobanka, ki je v zadnjih 16 letih shranjevala popkovnično kri in tkivo otrok, je namreč prenehalo delovati. Skladno z zakonom o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic pa morajo imeti ustanove za tkiva in celice pripravljene sporazume in postopke, ki zagotavljajo, da bodo ob prenehanju dejavnosti shranjena tkiva in celice premeščena. Biobanka je imela sklenjena sporazuma le s podjetjem Educell in podjetjem Celica, ki ima veljavno dovoljenje agencije za opravljanje dejavnosti, so sporočili z JAZMP.

Vzorci Biobanke so sicer pred odločitvijo JAZMP pristali pri podjetju GaiaCell, ki ga je v začetku leta ustanovila nekdanja predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Gordana Živčec Kalan.

GaiaCell je sicer vzorce pridobila po tistem, ko je Biobanka pristala v finančnih težavah. Po poročanju portala Necenzurirano je Živčec Kalan prek enega od svojih podjetij v začetku leta Biobanki odobrila 1,7 milijona evrov visoko posojilo in v zavarovanje dobila opremo, ki pa je Biobanka po besedah Živčec Kalan ni odplačevala.