Agencija prižgala zeleno luč za prevzem Perutnine Ptuj

Že pred tem so soglasje za prevzem izdali ostali pristojni organi za varstvo konkurence v Avstriji, Srbiji, Makedoniji in Romuniji. Glede na izdano dovoljenje bodo v Perutnini Ptuj 21. februarja vendarle lahko izvedli večkrat preloženo izredno skupščino, na kateri bodo menjali člane nadzornega sveta.

Dosedanji predstavniki kapitala, Andrej Zubitski, Polona Marinko, Evgenija Zvereva,Dagmar Planko in Helena Ploj Lajovic, bodo v nadzornem svetu dali prostor izvršni direktorici in glavni finančni direktorici MHP Holdinga Viktoriji Kapeljušini in Maksimu Pisarevu, Laroslavu Mihajlovskemu, Vitaliju Adamčuku in Urošu Iliću.

V ptujski skupini za zdaj odločitve varuha konkurence ne komentirajo, predsednik uprave Tibor Šimonka pa je nedavno za Večer dejal, da jo pričakuje čim prej, saj bodo s tem dobili strateškega lastnika iz panoge. Hkrati je poudaril, da dolgotrajni postopki za njih niso dobri v več pogledih.