Po Hanovih pozivih agencija Spirit razveljavila sporni razpis

Vlada je pred dvema tednoma Roka Capla razrešila z mesta direktorja javne agencije Spirit. Ta je ponudil svoj odstop zaradi domnevnih nepravilnosti pri razpisu za prestrukturiranje savinjsko-šaleške regije.

Na razpisu bi za skupno 20 milijonov evrov subvencij prejeli podjetji, ki sta imeli leta 2023 skupaj 1,3 milijona evrov prihodkov in pet zaposlenih, obe pa je ustanovil poslovnež Tadej Von Horvath. Gre za družbi VonPharma SI in Vital QI, pri čemer naj bi Von Horvath pred objavo razpisa lastništvo drugega, da bi bil upravičen do dodatnih sredstev, navidezno prodal. Po razkritjih je agencija razveljavila sklepa o podelitvi subvencije, zdaj pa so po naših informacijah razveljavili še razpis.