Po zagonu spletne aplikacije: na uro prejmejo okoli 100 vlog za pomoč

Vloge za pomoč sprejemajo na javni agenciji Spirit Slovenija, in sicer elektronsko prek posebne aplikacije. Vnašanje vlog se je začelo v torek. Kot so danes sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, trenutno prispe okoli 100 vlog na uro, pri čemer mnogo vlagateljev sodi med male poslovne odjemalce.

Pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov omogoča poslovnim subjektom zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga je DZ sprejel 31. avgusta. Ta določa, da bo država upravičencem subvencionirala najmanj 50 odstotkov energetskih stroškov v obdobju od začetka junija do konca leta, če so jim cene energije letos zrasle vsaj za dvakratnik povprečja cen v preteklem letu.

Od tedaj so namreč deležni regulirane cene električne energije, vlogo za pomoč lahko torej oddajo le za obdobje od junija do vključno avgusta, so danes opozorili na ministrstvu in agenciji.

Gre za odjemalce, katerih povprečna letna poraba plina ne presega 100 megavatnih ur (MWh) oziroma je njihova priključna moč enaka ali manjša od 43 kilovatov (kW) in skupna priključna moč vseh merilnih mest električne energije enaka ali manjša od 86 kW. V zakonu je glede njih zapisano, da od 1. septembra niso upravičeni do pomoči.

Vse upravičence ob tem pozivajo, naj pred vnosom vlog pozorno preberejo in upoštevajo navodila za izpolnitev vloge in odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na spletni strani agencije Spirit. Prav tako naj navedejo podatke v MWh in ne kWh. Oddajanje vlog je mogoče do 15. novembra do 12. ure.

Za pomoč je na številki 051 277 880 vzpostavljen tudi klicni center, ki je med 2. in 15. novembrom na voljo vsak delovnik od 9. do 17. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure. Vprašanja je mogoče posredovati tudi na elektronski naslov energenti@spiritslovenia.si.

Vlogo je treba oddati za celotno obdobje upravičenja. Pomoč bo sicer izplačana v dveh delih: za obdobje junij–september do konca leta, za obdobje oktober–december pa do 15. marca 2023.