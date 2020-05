Agencija za civilno letalstvo se ni odločila za zaprtje vzletišča Kovk za jadralne padalce

Javna agencija za civilno letalstvo RS bo izdala direktivo o varnosti, s katero bo do uskladitve operativnih priročnikov za varno izvajanje letenja znotraj letališke cone Ajdovščina in cone letenja z jadralnimi padali in zmaji iz vzletne točke Kovk - Log pri Vipavi, uvedla obvezno javljanje jadralnih padalcev letališču Ajdovščina tudi za primere, ko ne gre za organizirano letenje petih ali več pilotov letalnih naprav, usposabljanje, športno tekmovanje ali prireditev.

Po sklenitvi dogovora morata letališče Ajdovščina in Društvo jadralnih padalcev Kovk Ajdovščina izvesti aktivnosti za obveščanje uporabnikov vzletne točke Kovk - Log pri Vipavi o obveznem javljanju, npr. z namestitvijo ustreznih informativnih tabel.

Med krajema Budanje in Dolga Poljana v bližini Ajdovščine sta 25. aprila v zraku trčila ultralahko letalo in jadralni padalec. Po trku sta strmoglavila, pri čemer je jadralni padalec umrl. Pilot in potnik v letalu domačega Aerokluba Josip Križaj Ajdovščina sta bila poškodovana, vendar sta nesrečo preživela.