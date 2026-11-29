Od ponedeljka zjutraj do torka sredi dneva bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja, ki bo na izpostavljenih mestih dosegala sunke med 100 in 120 kilometrov na uro, so zapisali v opozorilu.

Oranžno opozorilo zaradi vetra pomeni, da veter lomi veje in lahko podira posamezna drevesa ter odkriva strehe. Možne so prekinitve v oskrbi z električno energijo, oviran je lahko cestni in tudi pomorski promet, morje je zmerno vzvalovano do vzvalovano (3-4). Gibanje na prostem je zelo oteženo in nevarno, Arso navaja ob izdanem opozorilu.