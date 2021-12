'Moja 10-minutna pot do doma je trajala osem mesecev'

Kadar so ljudje pod vplivom alkohola, imajo slabšo sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne odzive, motnje pri ravnotežju in zožen zorni kot. "Alkohol ni kriv za prometno nesrečo. Odgovoren je človek, ki se alkoholiziran usede za volan in nesrečo povzroči. Zato bodite 0.0 voznik, ravnajte odgovorno in spoštljivo, naj bodo ceste prostor solidarnosti in ne objestnega ravnanja," je še dejal Hribar.

Agencija za varnost prometa je zato na svojem profilu Facebook pripravila okroglo mizo, na kateri so o posledicah spregovorili tisti, ki so jih prometne nesreče usodno zaznamovale. Med njimi je tudi Vladimir Peterlin, ambasador Zavoda Vozim.

"Bil je velikonočni ponedeljek, delal sem v gostinstvu. Imeli smo polno gostilno Italijanov, delali smo 12 ur. Po delu pa smo se, kot je v gostinstvu to običajno, s sodelavci usedli, poklepetali in spili pivo ali dve," se leta 2014 spominja Peterlin. "Potem pa smo se vsak po svoje odpravili domov. Poznaš cesto in ovinke. Po navadi se največ nesreč zgodi na domačem terenu," pripoveduje. Zaradi prehitre vožnje in pod vplivom alkohola ga je odneslo z ovinka in zadel je ob odbojno ograjo. "Avto je vrglo v zrak in ga odkotalilo proti sosedovim trtam," pravi in dodaja, da ga, ko je prišel do avta, sosed sprva sploh ni našel.

Peterlin je namreč ležal v travi približno 10 metrov stran. "To pa tudi zato, ker nisem uporabljal varnostnega pasu," je dodal. V nesreči je prišlo do zloma vratnih vretenc, kar ga je pripeljalo do tega, da je zdaj na vozičku. Najprej so ga pripeljali do šempetrske bolnišnice v Novi Gorici, a so ga, ker je bila poškodba prehuda, prepeljali v UKC Ljubljana. Tam je imel osemurno operacijo. "En mesec sem preživel na intenzivni, vmes sem tudi umrl, a so me z reanimacijo hvala bogu spravili k sebi," pravi.