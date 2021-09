Agencija za varstvo konkurence kritična do predlaganih sprememb v lekarniški dejavnosti

Po mnenju predstavnikov Agencije za varstvo konkurence spremembe v predlagani noveli zakona, ki jo je vložila SMC, niso dovolj argumentirane in ne temeljijo na poglobljeni analizi. Ob tem opozarjajo, da se je treba sprememb lotevati s skrbnim premislekom in z analizo njihovih pričakovanih učinkov na trgu.

Predlog novele, ki je pri strokovni javnosti naletela na neodobravanje, poslanci pa so jo v prvem branju v DZ podprli, na novo opredeljuje gravitacijsko območje lekarne in s tem mrežo lekarn. O predlogih dopolnil k noveli, ki so jih pripravili v več poslanskih skupinah – vsaka svojega tudi SMC, SDS in NSi – smo pisali že včeraj.

Predlog novele SMC predlaga odpravo prepovedi vertikalnih povezav med nabavno in ponudbeno stranjo v distribucijski verigi dobave zdravil, torej znova omogoča vertikalno povezovanje v lekarniški dejavnosti. Po mnenju Agencije za varstvo konkurence takšna sprememba ni dovolj utemeljena in ne predstavlja primerne rešitve, saj ne temelji na poglobljeni ekonomski analizi relevantnih upoštevnih trgov, pri tem pa ob odsotnosti analiz in utemeljitev za takšno ureditev tudi diskriminira vsaj med javnimi in zasebnimi lekarniškimi zavodi. Zato v agenciji pozdravljajo vložitev dopolnila, ki predlaga črtanje omenjenega člena novele.

Sprememba zakona o lekarniški dejavnosti bi vodila v zapiranje manjših lekarn, menijo v Lekarniški zbornici Slovenije.

Agencija se zavzema za ohranitev ureditve, kakršno predvideva veljavni zakon, ki takšno povezovanje prepoveduje. Morebitna odločitev o ukinitvi prepovedi vertikalnih povezav pa bi morala temeljiti na celostni analizi in upoštevati specifike slovenskega trga distribucije zdravil, menijo. Glede na dosedanje izkušnje agencije na maloprodajnem in veleprodajnem trgu zdravil je težko zagovarjati stališče, da bi sama ukinitev prepovedi vertikalnih integracij med nabavno in ponudbeno stranjo distribucijske verige zdravil pozitivno vplivala na konkurenco, so zapisali. Po mnenju agencije bi bila problematična sprememba zakonodaje, ki bi se tega lotevala parcialno, ne da bi upoštevala posebnosti slovenskega trga distribucije zdravil, npr. da je to zelo reguliran trg, na katerem je povpraševanje po zdravilih togo, vstop novih konkurentov na nabavni strani distribucijske verige pa zelo otežen oziroma onemogočen. Pomisleki o predlagani spremembi gravitacijskega območja lekarn Ob tem imajo v agenciji pomisleke tudi glede predlagane spremembe osnovne definicije gravitacijskega območja lekarne in predvidenega olajšanja sodelovanja več različnih občin pri ustanavljanju oziroma organizaciji lekarniških zavodov ne glede na njihovo geografsko povezanost. Zakon trenutno določa, da gravitacijsko območje določata geografsko območje sosednjih naselij in povprečno število prebivalcev tega območja, ki iz različnih razlogov gravitirajo k določenemu središču, pri čemer se povprečno število prebivalcev na določenem gravitacijskem območju ugotavlja na podlagi uradnih statističnih podatkov o stalnem prebivališču.

Agencija se zavzema za ohranitev ureditve, kakršno predvideva veljavni zakon, ki prepoveduje vertikalne povezave med nabavno in ponudbeno stranjo v distribucijski verigi dobave zdravil.

Predlog novele predvideva, da bi h gravitacijskemu območju šteli tudi prebivalce z začasnim prebivališčem ter dnevne in sezonske migrante, ki iz različnih razlogov gravitirajo k določenemu okolišu. V agenciji menijo, da je obrazložitev spremembe gravitacijskega območja lekarne pomanjkljiva. Podatki, ki se naslanjajo na navedbe o dnevnih in sezonskih migrantih, so predstavljeni nesistematično in statistično težko preverljivo, prav tako pa je odsotna tudi vsakršna vsebinska analiza učinkov predlagane spremembe, so prepričani. Podobno meni agencija tudi o predlogu o skupnem ustanavljanju lekarn. 'Konkurenčnopravna tveganja na trgu distribucije zdravil je treba reševati temeljito in sistemsko' Ob tem v agenciji opozarjajo, da so obravnavali več zadev na področju distribucije zdravil, ki so tako na nabavni kot na ponudbeni strani povezane distribucijske verige omejevale ali predstavljale verjetnost omejevanja konkurence. Primeri potrjujejo, da na trgu distribucije zdravil očitno obstajajo konkurenčnopravna tveganja, ta pa je treba odpravljati temeljito in sistemsko, saj sta veleprodajna in maloprodajna stran distribucije zdravil nujno medsebojno povezani. Poseg na eni strani lahko pomeni konkurenčnopravno posledico na drugi strani verige, zato se je treba sprememb lotevati s skrbnim premislekom in z analizo pričakovanih učinkov sprememb na trgu, so dodali.

V Agenciji za varstvo konkurence menijo, da je obrazložitev spremembe gravitacijskega območja lekarne pomanjkljiva.