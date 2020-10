Agencije kritične do predloga zakona, ki 'posega v njihovo neodvisnost'

Nekatere javne agencije so bile v odzivu na združevanje agencij kritične, saj jih, kot trdijo, nihče ni obvestil, da se pripravlja omenjeni predlog zakona. Prav tako so nekatere mnenja, da združevanje bistveno vpliva na njihove pristojnosti in delovanje, hkrati pa tudi posega v njihovo neodvisnost. V Agenciji za civilno letalstvo medtem opozarjajo, da "predlagana ureditev v principu krši mednarodnopravno vzpostavljeni sistem".

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravljajo predlog zakona o Javni agenciji RS za trg in potrošnike in Javni agenciji RS za finančne trge, ki je še v medresorskem usklajevanju. Kdaj bi se lahko zgodila realizacija morebitnega povezovanja, ministrstvo še ne ve. Vlada bi po predlogu ustvarila dve t.i. super agenciji. Ena od super agencij bi postala Javna agencija RS za trg in potrošnike, ki predvideva združitev Agencije za energijo, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK), Javne agencije RS za varnost prometa, Javne agencije za civilno letalstvo RS in Javne agencije za železniški promet RS. Agencijo za zavarovalni nadzor in Agencijo za trg vrednostnih papirjev pa bi združili v novo Javno agencijo RS za finančne trge.

Nekatere javne agencije so bile v odzivu na združevanje agencij kritične, saj jih, kot trdijo, nihče ni obvestil, da se pripravlja omenjeni predlog zakona. Predlog omenjenega zakona prav tako bistveno vpliva na pristojnosti in delovanje posameznih agencij in posega v njihovo neodvisnost, še dodajajo.

AVK: Predlog zakona je v nasprotju z vsemi demokratičnimi normami in predpisi Predlog zakona, po katerem bi osem regulatorjev združili v dve agenciji, je v nasprotju z vsemi demokratičnimi normami in predpisi, ki veljajo v Sloveniji, ter z evropsko direktivo, meni Javna agencija RS za varstvo konkurence (AVK). Bistveno bi se namreč zmanjšali neodvisnost in samostojnost AVK, kar je v nasprotju z direktivo, poudarja. Kot so povedali v AVK, so predlog zakona od gospodarskega ministrstva prejeli v četrtek, časa za pripombe pa so imeli do danes do 10. ure."Agencija s predlogom zakona predhodno ni bila seznanjena niti ni bila vključena v postopek njegove priprave," so povedali. Svoj odziv so posredovali gospodarskemu ministrstvu. Agencija predlogu zakona "odločno nasprotuje" in meni, da je v nasprotju z vsemi demokratičnimi normami in predpisi, ki veljajo v Sloveniji – resolucija o normativni dejavnosti, poslovnik DZ in poslovnik vlade –, pa tudi z direktivo EU iz decembra 2018 o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje uveljavljali pravila konkurence, in o zagotavljanju pravilnega delovanja notranjega trga, ki jo mora Slovenija prenesti v svoj pravni red. "V skladu s predlogom zakona se namreč bistveno zmanjšuje neodvisnost in samostojnost agencije, kar je izrecno v nasprotju z zgoraj omenjeno direktivo," so zapisali.

Iz Javne agencije RS za varnost prometa so nam odgovorili, da so seznanjeni z načrtom združevanja agencij, na katerega so tudi že podali pripombe.

CAA: Takšen zakon bi negativno vplival na zagotavljanje letalske varnosti S predlogom zakona se ne strinjamo, so jasni v Agenciji za civilno letalstvo CAA in dodajajo: "Predlagana ureditev v principu krši mednarodnopravno vzpostavljeni sistem, ki gradi varnost civilnega letalstva na temelju kompetentnega pristojnega organa. Pri tem izpostavljamo, da je slovenski letalski organ za svoje delo podvržen dvema inšpekcijama." Po njihovih besedah je predlog zakona v nasprotju z vsemi predpisi s področja letalstva:"CAA mora biti neodvisna, vendar ne v smislu, kot ga določa drugi odstavek 5. člena predloga zakona. Osnovna uredba EU namreč določa, da države članice zagotovijo, da njihovi pristojni nacionalni organi neodvisno sprejemajo strokovne odločitve o certificiranju, nadzoru in izvrševanju ter svoje naloge opravljajo nepristransko in pregledno ter da so ustrezno organizirani in upravljani ter imajo ustrezne kadre."Opozorili so, da iz predloga zakona izhaja načelo vitke uprave, kar bo povzročilo krčenje kadra, posledično pa nezmožnost izvajanja predpisanih nalog v obsegu, v kakršnem se izvaja trenutno s ciljem zagotavljanja letalske varnosti. "Ta del je bil v preteklosti že predmet presoje Evropske komisije, ki je Sloveniji očitala nezadostno število zaposlenih, zaradi česar je bil leta 2014 sprožen postopek kršitve prava EU, ki bi, če se ne bi CAA ustrezno okrepila (tako številčno kot strokovno), pripeljal do prizemljitve vseh zrakoplovov, vpisanih v register zrakoplovov, ki jih vodi CAA," so poudarili. Poleg tega ima vpliv urejanja področja varstva potrošnikov in trga za posledico negativen vpliv na zagotavljanje letalske varnosti, ki je ključnega pomena, menijo na CAA. "Povedano drugače, certifikacija zrakoplova nima nobene povezave z varstvom potrošnikov in urejanjem trga. Tako glede na njene naloge in pristojnosti CAA ni mogoče združiti niti s področjem prometa ( AVP in AŽP), saj so pristojnosti AVP in AŽP glede na veljavne predpise popolnoma drugačne," so še izpostavili in dodali, da mora vlada"o morebitni spremembi organiziranost CAA nemudoma obvestiti mednarodne institucije ICAO, ECAC, EK, EASA, ki preverjajo ustreznost organiziranosti, usposobljenosti kadra in zagotavljanja finančne stabilnosti, skladno s predpisi".

