AGRITECH 2024: novosti in sodobni trendi v kmetijstvu in gozdarstvu

Posebnost sejma Agritech, ki je namenjen tehnološko napredni kmetijski in gozdarski mehanizaciji je ta, da gre za edini strokovni sejem na tem področju v Sloveniji, ki poteka v zimskem času. Sejem bo zasedel šest velikih dvoran Celjskega sejma, del sejemskega razstavnega prostora pa bo tudi na zunanjih površinah največjega in najsodobnejšega sejmišča v Sloveniji. Zadnji sejem smo gostili marca 2022, kjer smo v petih dneh izjemnega dogajanja zabeležili rekorden obisk – blizu 25.000 obiskovalcev , ki so bili navdušeni nad raznoliko razstavno ponudbo in bogatim spremljevalnim programom.

- obsežno ponudbo repromateriala za kmetovalce, gozdarje, sadjarje in vinogradnike (semena, gnojila, škropiva, zaščitna sredstva, krmila in drugo).

Na sejmu bodo prisotni slovenski proizvajalci strojev za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo.

Na sejmu bomo gostili 105 direktnih razstavljavcev in 350 blagovnih znamk .

Vse dni sejma bodo na voljo testne vožnje s traktorji različnih proizvajalcev, ki bodo potekale na zunanjih površinah sejmišča. Obiskovalci se lahko prijavijo za testne vožnje na licu mesta, pri čemer je odločitev o tem, ali boste posamezen traktor vozili sami ali kot sovozniki, v rokah samih podjetij. Tako lahko potencialni kupci osebno preizkusijo delovanje traktorjev in ocenijo, ali so ti prava investicija za njihove potrebe.

DEMONSTRACIJA DELOVANJA GOZDARSKIH STROJEV V ŽIVO

Poleg testnih voženj se bodo vsak dan sejma odvijali tudi praktični prikazi delovanja vrhunskih gozdarskih strojev v živo. Obiskovalci bodo imeli priložnost videti, kako ti stroji opravljajo različna dela, vključno z nalaganjem in žaganjem hlodov in mnogo drugega, kar bo omogočilo vpogled v delovanje teh strojev in pripomoglo k razumevanju njihove učinkovitosti.

Dosedanje izvedbe so jasno pokazale, da so prikazi v živo (vključno s testnimi vožnjami in demonstracijami) najbolj priljubljeni med obiskovalci sejma.