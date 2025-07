Agrofotovoltaika: tehnologija, ki združuje kmetijstvo in energijo

Ob vseh vremenskih težavah se v kmetijstvu soočajo tudi z vedno večjim pomanjkanjem delovne sile. Ker morajo ob vremenskih nevšečnostih ukrepati hitro, si vse bolj pomagajo z avtomatiziranimi stroji in droni. Tehnologija gre namreč tudi na tem področju v smeri robotizacije in digitalizacije. Slovenija kot majhen, a ambiciozen akter na področju okolja išče in razvija inovativne rešitve. In ena od takih je tudi agrofotovoltaika, tehnologija, ki združuje kmetijstvo in proizvodnjo čiste energije. Bi bile lahko take elektrarne v pomoč tudi v boju proti vse pogostejši opeki in suši?