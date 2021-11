'Ko se je poslavljal, sem mu večkrat rekla: Ah, oče, ne skrbi, ti si vendar nesmrten'

Saša Pavček o tem, kako še vedno čuti prisotnost očeta: "Že večkrat so bile kakšne res težke situacije, ali v prometu ali kje drugje, ki so se dobro izšle, in se mi je zdelo, da to je pa moj angel varuh."

S Sašo Pavček se dobiva v ljubljanski Drami, tam jo je, kakopak, najlažje ujeti. Rahlo zadržana stopi pred objektiv našega fotografa in si pogladi belo srajčko, ki jo krasi pisana vezenina. "Veste, to je bilo pa še od moje none, to je vse sama izvezla." Vprašam, kako staro je oblačilo. "Verjetno kakšnih sto let," se zasmeji. "Sem jo zagledala v omari, pa sem si jo oblekla. No, pa mi je kar prav."

Saša Pavček se je v svojem življenju soočila z mnogimi izgubami; že v mladosti je ostala brez brata, ki je umrl pri komaj 21 letih, mnogo kasneje je v napornih letih bolezni do samega konca spremljala najprej očeta, nato še mamo.

Kaj vam pomeni 1. november? Greste na grobove, prižgete svečke svojim dragim?

Prvi november mi je bil vedno blizu, ker je bil to družinski praznik. Za vse svete sem svoj čas povabila sorodnike, ki so prišli na grobove, potem pa še k meni na kosilo. Na grobove svojih staršev in brata redno hodim, svečk pa že nekaj časa ne prižigam. Mi je pa zelo všeč, ko otroci na kamenček narišejo kakšno rožico, srček ali pa svečko. To se mi v resnici zdi najlepše.

Deset let je minilo od smrti vašega očeta. Nekje ste dejali, da "ljudje tudi po smrti ostanejo prisotni, sicer na drugi strani, a še vedno sem lahko z njimi v dialogu". Kje in kdaj se vam ta dialog najpogosteje zgodi?

Še vedno se precej ukvarjam z očetovo zapuščino, ker vedno kakšne nove knjige izidejo, pripravlja se tudi razstava v Mirni Peči v muzeju Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka. Ko berem njegovo poezijo, še vedno slišim njegov glas. Sicer pa je to neka prisotnost kot neka energija, ki me varuje, me opozarja. Že večkrat so bile kakšne res težke situacije, ali v prometu ali kje drugje, ki so se dobro izšle, in se mi je zdelo, da to je pa moj angel varuh.

Energija se s smrtjo torej ne izniči, je še vedno prisotna?

Ja, v to močno verjamem. Čeprav tega ne znam dokazati, tako čutim. Se pa ta energija vedno pretvori v dobro. Ljudje v življenju kdaj naredimo tudi kaj slabega, te energije v onostranstvu pa so očiščene, so energije svetlobe.

V pesmi Angel za srce, ki je nastala, kot ste se sama izrazila, "na robu njegovega življenja", in je sploh zadnja pesem Toneta Pavčka, je pesnik takole zapisal: "Rekel bi Amen, pa nočem. Še hočem živeti, še hočem biti, se veseliti bivanja, malih zgodb vsakdanjosti ..." Kako ste ga doživljali v tistem obdobju? Ste imeli občutek, da se težko in nerad poslavlja? Bi Tone Pavček imel dandanes še veliko povedati?

Ja, zagotovo. V njegovem zadnjem letu je prestal štiri težke operacije, pa se je kljub temu za življenje zelo, zelo boril. Tako zelo je bil ustvarjalen in zdelo se mu je, da mora še veliko napisati. Pravzaprav je res že težko živel, pisal je pa še vedno. Ni si želel umreti, sploh ne. Jaz sem mu v tistem obdobju, ko se je že poslavljal, večkrat rekla: 'Ah, oče, ne skrbi, ti si vendar nesmrten.' Ta misel, se mi zdi, ga je potolažila.

Ko sem brskala po knjižni polici pod vašim imenom, sem naletela tudi na pesniško zbirko s pomenljivim naslovom Tone, Marko in Saša Pavček: Meni je lep ta svet. Pa je – kljub vsemu, kar nas kot družbo in kot posameznike ves čas pretresa – svet res lep? Verjamete v to? Zakaj, kako?

Rekla bi – ja, svet je tudi lep. Vse, kar ljudje skupaj ustvarjamo, vse, kar pomaga pri izboljševanju sveta, vse to ima neizmerno lepoto. Jasno je, da je življenje kruto, krivično, težko. Da so bolezni, naravne katastrofe, vojne, lakota, ogromno je groze na tem svetu. Ampak narava in tudi vsak človek ima možnost obnove. Vedno je nekaj te življenjske, primarne energije, ki kliče po preporodu. Prav v tem obdobju se mi zdi, bi se lahko zgodil ta preporod, ki bi lahko bil zelo lep, če bomo kot skupnost postavili višje etične standarde.

V pesmi Brat z oblaka smrt opišete kot "trpki, topli nič". Kakšen je vaš odnos do smrti? Zdi se, da vam ne vzbuja posebnega strahu ...

Smrti ne tabuiziram, zato ker sem bila že kot otrok soočena z njo, na vasi je bilo to vse zelo naravno. Tam so že majhnega otroka peljali pogledat mrliča. Spomnim se neke ženice, ki je ležala v cerkvi, pa smo jo šli pokropit. Sem morala biti res še zelo majhna, ker se spomnim, da sem se z rokami prijela za krsto in se dvignila, da sem sploh videla, kdo je notri. Skratka, to mi ni bilo predstavljeno kot nek bav-bav, ampak prej kot neko dejstvo.