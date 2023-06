AI: kaj bo naslednja velika stvar?

V času, ko se večina nas ukvarja z geopolitičnimi izzivi, visoko inflacijo, naraščajočimi obrestnimi merami in povečano volatilnostjo na globalnih kapitalskih trgih, se na področju umetne inteligence dogajajo tektonski premiki, ki bodo korenito zaznamovali našo prihodnost. Po besedah Jensen Huanga, glavnega izvršnega direktorja Nvidie, je svet na "prelomnici nove računalniške dobe".

Vse od lanskega novembra, ko je Chat GPT postal svetovna senzacija, se pojavljajo vprašanja, kje vse se lahko umetna inteligenca uporablja in kakšen je njen tehnološki potencial. O takojšni uporabi, priložnostih in tudi potencialnih nevarnostih bomo spregovori z dr. Juretom Leskovcem, profesorjem na Univerzi Stanford, strokovnjakom s področja umetne inteligence, strojnega učenja, družbenih omrežij, rudarjenja podatkov, velikih grafov in omrežjih ter izkušnjami iz prakse v podjetju Pinterest in Kumo.AI, katerega soustanovitelj je in kjer vodi razvojno - raziskovalno ekipo. Vas zanima:

- Kaj je umetna inteligenca (angleško artificial intelligence, s kratico AI)? Kako deluje, kaj je (sploh) potrebno, da deluje?

- Kaj vpliva na verodostojnost diagnostičnih in napovednih orodij?

- Kako AI že vpliva in bo vplivala na gospodarstvo: rast, produktivnost, stroškovno učinkovitost, ...

- V katerih panogah si (že) obetamo največ, kje je največji potencial?