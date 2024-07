'Air tractor ob pristanku na plovcih ni utrpel hujših poškodb'

Čeprav bodo natančne vzroke incidenta ki se je v ponedeljek zgodil med pristankom na letališču Portorož, razkrili šele po preiskavi, pa so z Uprave RS za zaščito in reševanje dan po dogodku vseeno povedali nekaj podrobnosti.

Letalo so po včerajšnjem ogledu dogodka umaknili s pristajalne steze. "Pri prenosu letala so pomagali pripadniki civilne zaščite Gorenjska," so zapisali na spletu.

Uprava za zaščito in reševanje zdaj na letalu izvaja podroben pregled skladno s predpisanim protokolom. "Glede na do sedaj videno, upamo, da bo proizvajalec letala potrdil, da je letalo plovno in lahko nadaljuje z letenjem," so sporočili. Preiskovalec je ogled dogodka končal in sprostil letalo lastniku.

Preiskovanje incidentov in nesreč letalnikov, vpisanih v civilni register, je v pristojnosti Službe za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč incidentov na ministrstvu za infrastrukturo.