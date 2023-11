Air Tractorja sta se vrnila v Slovenijo, priletela s plovci

Dodali so, da gre za slovenski projekt, ki je 85-odstotno sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

Nameščeni sta na letališču Brnik, v primeru razglašene velike požarne ogroženosti pa sta lahko na požarišču v 15 do 20 minutah. Prostornina njunih rezervoarjev sicer je 3000 litrov, kar je približno trikrat več, kot so zmogli odvreči helikopterji. Letalo lahko vodo odvrže na več načinov - v celoti ali le delno. Tudi v tem pogledu imajo Air Tractorji prednost pred helikopterji, ki lahko vodo odmetavajo le v celoti.

Vodo bosta lahko zajemala iz ustreznih vodnih virov. Dobavitelj letal Air Tractor Europe SL je ocenil, da so za zajem vode primerna Blejsko, Bohinjsko, Ormoško, Ožbaltsko, Mariborsko, Ptujsko in Vuzeničko jezero ter Jadransko morje. Pogojno bi lahko air tractor vodo zajemal tudi na Šoštanjskem, Lendavskem, Slivniškem, Velenjskem in Vuhreškem jezeru. Zajem vode pa je mogoč še na delih reke Drave pri Dravogradu in reke Save pri Sevnici, Rožnem in Brežicah, so ocenili. Zakonodaja dopušča tudi zajem vode na vodnih površinah, ki so zaščitene z naravovarstvenim statusom, so v začetku maja pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

Po napovedih obrambnega ministrstva bo do konca leta dobavljeno še vojaško transportno letalo Spartan, ki bo po napovedih operativno do sredine leta 2024.