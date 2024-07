Air tractorja v pol ure dostavila toliko vode, kot bi je s cevmi v petih urah

Hitro gašenje iz zraka z dvema novima letaloma je bilo tokrat izjemnega pomena, predvsem v prvih urah požara sta opravili neprecenljivo delo. Ob 9.46 so se oglasili na prvi klic na pomoč in slabe pol ure pozneje je prvi air tractor območje že zalival z vodo iz Tržaškega zaliva. Oba air tractorja sta se na požarišču izmenjevala do mraka. Na vsakih 12 minut sta odvrgla 3000 litrov vode. Skupno sta opravila 56 poletov in požarišče zalila s skoraj 170 tisoč litri vode. Za primerjavo sta v pol ure dostavila toliko vode, kot bi je zgolj z gasilskimi cevmi in helikopterji sicer v petih urah.

Gasilcem na tleh sta ogenj pomagala gasiti tudi dva helikopterja Slovenske vojske. Vojaška Bell 412 in Cougar sta gasila, dokler se ni zmračilo in skupaj odvrgla več kot 155 tisoč litrov vode.

Območje je ves čas preletaval policijski helikopter s termovizijsko kamero. Izvidniške lete pa so opravljali tudi droni, ki so bili prav tako opremljeni s termokamerami in gasilce usmerjali na posamezna žarišča.

Kdaj pa bomo lahko rekli, da je požar pogašen?

Pravijo, da je požar do konca pogašen šele, ko na vsak kvadratni meter stopi gasilski škorenj ...

Včeraj smo bili priča mobilizaciji gasilcev in gasilk z vseh koncev Slovenije. Tako poklicnih kot tudi prostovoljnih. Ves včerajšnji dan je požarišče gasilo blizu 300 gasilcev iz 70 gasilskih enot. Ponoči je dežuralo več kot 400 gasilcev, danes jih je na terenu vztrajalo še 480. Če prištejemo še ostale službe, je bilo danes na Krasu 550 pripadnikov sil za zaščito in reševanje. Skupno se je z ognjem dva dni in eno noč borilo vsaj 1200 parov rok.

Poleg gasilskih enot, vojske, Policije, civilne zaščite, pa uprave za zaščito in reševanje so seveda nadvse pomembne vloge odigrali tudi pripadniki enote za neeksplodirana ubojna sredstva, rdeči križ, enote za prvo pomoč, tudi zaposleni na zavodu za gozdove.