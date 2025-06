Air tractorji pokazali svojo učinkovitost, na Brniku bodo gradili hangar

Ministrstvo za obrambo in URSZR sta pogodbo za nakup štirih specialnih letal air tractor fire boss podpisala aprila 2023. Prvi dve letali sta v Slovenijo prispeli že istega leta, preostali dve pa lani. Sočasno je posebno pozornost URSZR namenila oblikovanju posebne enote za gašenje iz zraka. Ob zaključku projekta je URSZR povabila predstavnike sodelujočih ministrstev in Evropske komisije na ogled letal in predstavitev delovanja enote. Projekt je skupaj stal 23 milijonov evrov, od tega je 15,5 milijona evrov prispevala EU.

Kot je izpostavil Leon Behin, so ponosni, da so skupaj s partnerji projekt izpeljali v izredno kratkem času. Letala so namreč že lani sodelovala v gašenju požarov in pokazala svojo učinkovitost. Skupno so samo v času neposrednega gašenja odvrgla že več kot 800.000 litrov vode. Podporo jim v prvem letu nudijo tuji piloti, ki sodelujejo kot inštruktorji tudi pri usposabljanju slovenskih pilotov. Štirje so se že izšolali, morajo pa skupaj z inštruktorji naleteti več kot 100 ur, da bodo lahko varno sami izvajali operacije.