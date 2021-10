Airabela, bistrost in svežina vašega zraka

Podjetje Airabela je pooblaščeni distributer klimatskih in ogrevalnih sistemov za različne prostore. Ime podjetja odraža bistvene lastnosti , ki so: a mbicioznost, i skrenost, r azvoj, a ktivnost, b istrost, e tičnost, l ojalnost in a firmacijo. V podjetju si prizadevajo, da svoje delo opravljajo uspešno in učinkovito, iskreno pristopajo do strank in uporabnikov, se konstantno razvijajo in prilagajajo, so izjemno predani in stremijo k strokovnosti.

Kvaliteta na prvem mestu

Poleg zgoraj naštetih lastnosti je potrebno poudariti, da so klimatske naprave Daikin, ki jih ponujajo, visoko kvalitetne in učinkovite. Vse namreč prispevajo k doseganju učinkovite rabe in nudijo maksimalno udobje ter kakovosten zrak, ki je za življenje izredno pomemben. Prodajalci in monterji so strokovno podkovani, saj želijo s svojim znanjem prispevati k vašemu boljšemu počutju, ki je ključen za kvalitetno vsakdanje življenje. Vedno upoštevajo želje in predloge kupcev, saj le na tak način gradijo zaupanje, ki je eno izmed bistvenih in najpomembnejših vrednot podjetja.

Raznolikost ponudbe

Podjetje ponuja različne produkte za področja, kot so ogrevanje, hlajenje, čiščenje zraka in prezračevanje. Na področju ogrevanja lahko izbirate med dvema modeloma toplotnih črpalk, in sicer med hibridno in visokotemperaturno toplotno črpalko. Slednja lahko s svojim modelom Altherma dvigne temperaturo vode celo do 80 °C, gospodinjske vode pa vse do 65 °C. Prednost hibridnih črpalk je možnost vgradnje na vsak radiatorski sistem.

Prednost Daikinovih klimatskih naprav so samodejno čiščenje filtra, izredno tiho delovanje, Wi-Fi vmesnik, ki omogoča tudi povezavo z mobilnim telefonom ali računalnikom, inteligentni temperaturni senzor, učinkovita tehnologija in manjša poraba energije v primerjavi z ostalimi klimatskimi napravami.

Čistilci zraka s potrjenimi študijami, ki jih redno izvajajo, dokazujejo, da v sodobnem času uničijo več kot 99,9 % novega koronavirusa. Učinkovitost dokazuje patentirana Flash Streamer tehnologija, ki je vgrajena v čistilcih zraka. Tehnologija je z izredno visoko močjo sposobna, da oksidativno razgradi izpuste in razgraja ljudem in živalim nevarne snovi. Vse naprave so izredno tihe, zato lahko delujejo tudi v večernem in nočnem času, ne da bi vas motili pri spancu ali vaših domačih opravilih.

Naj bo lepota vašega zraka (s podjetjem Airabela) vedno sveža in čista v vseh prostorih.





Naročnik oglasa je Airabela.