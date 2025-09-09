Hrvaško letalo, slovenski piloti, sodobna tehnologija

Pri Croatia Airlines so lansko leto začeli s prenovo flote, potem ko so uvedli v uporabo prvi dve letali Airbus A220-300. Najnovejše letalo, registrirano kot 9A-CAL in poimenovano Vukovar, ima 149 sedežev. Kot so na današnji predstavitvi povedali predstavniki podjetja, gre za letalo nove generacije, ki ponuja "vrhunsko učinkovitost porabe goriva in zmanjšanje hrupa".

V Croatia Airlines je zaposlenih kar 12 slovenskih pilotov, eden od njih pa je pojasnil, da je zmanjšanje porabe goriva posledica tega, da letalo poganjajo novi motorjih, ki imajo približno 25 odstotkov manjšo porabo od ostalih letal, kar posledično pomeni tudi manj emisij CO2. Za približno 50 odstotkov je zmanjšan tudi hrup, je dodal.