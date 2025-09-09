Svetli način
Slovenija

Hrvaško letalo, slovenski piloti, sodobna tehnologija

Ljubljana, 09. 09. 2025 15.38 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
9

Na brniškem letališču je v zgodnjih popoldanskih urah pristalo letalo s "kockastim repom" iz katerega je po kvalifikacijskem porazu v Baslu proti Švici izstopila slovenska nogometna reprezentanca. Gre za novo letalo flote Croatia Airlines, Airbus A220, ki nosi ime Vukovar. Pogledali smo si ga od bližje in izvedeli nekaj o njegovih najnovejših tehnoloških komponentah.

Vrnitev slovenskih nogometašev iz Basla.
Vrnitev slovenskih nogometašev iz Basla. FOTO: Aljoša Kravanja

Pri Croatia Airlines so lansko leto začeli s prenovo flote, potem ko so uvedli v uporabo prvi dve letali Airbus A220-300. Najnovejše letalo, registrirano kot 9A-CAL in poimenovano Vukovar, ima 149 sedežev. Kot so na današnji predstavitvi povedali predstavniki podjetja, gre za letalo nove generacije, ki ponuja "vrhunsko učinkovitost porabe goriva in zmanjšanje hrupa".

V Croatia Airlines je zaposlenih kar 12 slovenskih pilotov, eden od njih pa je pojasnil, da je zmanjšanje porabe goriva posledica tega, da letalo poganjajo novi motorjih, ki imajo približno 25 odstotkov manjšo porabo od ostalih letal, kar posledično pomeni tudi manj emisij CO2. Za približno 50 odstotkov je zmanjšan tudi hrup, je dodal.

Kabina je opremljena s sodobnimi sedeži, na katerih so vtičnice za polnjenje mobilnih telefonov, na letalu pa je prav tako možen dostop do WI-FI povezave, za potnike pa so zagotovo zanimiva tudi večja panoramska okna. 

Zahvaljujoč zasnovi in najsodobnejši tehnologiji A220 zagotavlja napredno izkušnjo tako za posadko kot za potnike, pravijo pri hrvaškem letalskem prevozniku. Njegov največji doseg je 6700 kilometrov. "Tako lahko povezujemo Slovenijo in Hrvaško s svetom in Evropo ter obratno," poudarjajo. 

Croatia Airlines letos načrtuje v uporabo prevzeti kar petih novih letali Airbus A220, prenovo flote pa nameravajo dokončati do leta 2027. Do takrat načrtujejo skupno imeti na voljo 15 povsem novih Airbusovih A220 leta, od tega 13 večjih modelov A220-300 s 149 sedeži ter dva manjša A22-100 s 127 sedeži.

airbus brnik slovenija hrvaška croatian airlines
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blue3dragon
09. 09. 2025 17.41
Pač ne kradejo toliko, kot so pri Adriji, zato napredujejo. Pač tudi kakšnega politika občasno zaprejo, tudi iz vladajoče stranke, kar je za nas nepredstavljivo. Potem pa še Adrio prodajo nekim čudnim mešetarjem za drobiž, ob tem pa se podjetje še dokapitalizira. In takšni politiki še vedno sedijo v ministrskih stolčkih, čeprav jim ljudstvo ni podelilo mandata za parlament. Slovenija rules.
ODGOVORI
0 0
Ici
09. 09. 2025 17.30
+1
Airbus A220 je družina petih ozkotrupnih potniških letal, ki jih je razvilo podjetje Airbus Canada Limited Partnership (ACLP). Prvotno ga je razvilo podjetje Bombardier Aviation in je bilo dve leti v uporabi kot Bombardier CSeries. Program se je začel 13. julija 2008. Manjši A220-100 (prej CS100) je prvič poletel 16. septembra 2013, 18. decembra 2015 je prejel začetni tipski certifikat od Transport Canada in je začel obratovati 15. julija 2016 z izstrelitvenim operaterjem Swiss Global Air Lines. Daljše letalo A220-300 (prej CS300) je prvič poletelo 27. februarja 2015, prvotni tipski certifikat prejelo 11. julija 2016, pri družbi airBaltic pa je začelo obratovati 14. decembra 2016. Oba operaterja izstrelitev sta zabeležila boljšo porabo goriva in zanesljivost odpreme od pričakovane ter pozitivne odzive potnikov in posadke.
ODGOVORI
1 0
Ricola Swiss
09. 09. 2025 17.27
+1
Hrvatje nas prehitevajo v vseh pogledih po levi in desni, odkar imamo golobnjak na vladi.
ODGOVORI
2 1
Artechh
09. 09. 2025 17.21
+1
kaksna sodobna tehnologija? a220 kot vsak a220, vticnice za telefon filat, a to je to?
ODGOVORI
1 0
zmerni pesimist
09. 09. 2025 17.19
+1
Na avtobus ali vlak ne pa letalo
ODGOVORI
1 0
proofreader
09. 09. 2025 17.17
+4
Alenka in Boštjančič, se vama kaj kolca?
ODGOVORI
4 0
levnuh, ne svecko
09. 09. 2025 17.12
+2
Jp, včasih je bilo obratno . Adria je imela 54 letal, med piloti pa so bili tudi Hrvatje.
ODGOVORI
2 0
Delavec_Slo
09. 09. 2025 17.12
+1
Samo da se omeni hrvatija vsak dan bolniki!!!
ODGOVORI
3 2
Panter 63
09. 09. 2025 17.41
Boli,boli Butalec.
ODGOVORI
0 0
