Hrvaško letalo, slovenski piloti, sodobna tehnologija

Pri Croatia Airlines so lansko leto začeli s prenovo flote, potem ko so uvedli v uporabo prvi dve letali Airbus A220-300. Najnovejše letalo, registrirano kot 9A-CAL in poimenovano Vukovar, ima 149 sedežev. Kot so na današnji predstavitvi povedali predstavniki podjetja, gre za letalo nove generacije, ki ponuja "vrhunsko učinkovitost porabe goriva in zmanjšanje hrupa".
V Croatia Airlines je zaposlenih kar 12 slovenskih pilotov, eden od njih pa je pojasnil, da je zmanjšanje porabe goriva posledica tega, da letalo poganjajo novi motorjih, ki imajo približno 25 odstotkov manjšo porabo od ostalih letal, kar posledično pomeni tudi manj emisij CO2. Za približno 50 odstotkov je zmanjšan tudi hrup, je dodal.
- FOTO: Aljoša Kravanja
Kabina je opremljena s sodobnimi sedeži, na katerih so vtičnice za polnjenje mobilnih telefonov, na letalu pa je prav tako možen dostop do WI-FI povezave, za potnike pa so zagotovo zanimiva tudi večja panoramska okna.
Zahvaljujoč zasnovi in najsodobnejši tehnologiji A220 zagotavlja napredno izkušnjo tako za posadko kot za potnike, pravijo pri hrvaškem letalskem prevozniku. Njegov največji doseg je 6700 kilometrov. "Tako lahko povezujemo Slovenijo in Hrvaško s svetom in Evropo ter obratno," poudarjajo.
Croatia Airlines letos načrtuje v uporabo prevzeti kar petih novih letali Airbus A220, prenovo flote pa nameravajo dokončati do leta 2027. Do takrat načrtujejo skupno imeti na voljo 15 povsem novih Airbusovih A220 leta, od tega 13 večjih modelov A220-300 s 149 sedeži ter dva manjša A22-100 s 127 sedeži.
