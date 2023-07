Ajanović Hovnikova in Jevšek s srbskim ministrom o koheziji in regionalnem razvoju

Minister Aleksander Jevšek s sodelavci je gostom predstavil izkušnje Slovenije pri koriščenju evropskih kohezijskih sredstev od časa pristopnih pogajanj za članstvo v EU do danes, ko Slovenija zaključuje projekte iz programskega obdobja 2014–2020 in hkrati začenja obdobje 2021–2027.

Posebej je izpostavil pomen sodelovanja ministrstva z lokalnimi skupnostmi, regionalnimi razvojnimi agencijami ter z obema kohezijskima regijama v Sloveniji, ki po besedah ministra "najbolj poznajo potrebe lokalnih skupnosti in prebivalcev, ki so jim evropska sredstva na koncu tudi namenjena".

Jevšek je Đerleku in srbski delegaciji predstavil tudi načrte na področju regionalnega razvoja, so sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

V nadaljevanju pogovora je ministrica Ajanović Hovnikova poudarila prizadevanje za okrepljen dialog med državo in lokalno samoupravo. Temu med drugim služi delovna skupina za lokalno samoupravo, ki jo izmenično vodita z Jevškom, in obravnava posodobitve zakonodaje, pri spremembah pa aktivno sodelujejo predstavniki vseh treh občinskih združenj.

Ministrica Ajanović Hovnikova je srbski delegaciji predstavila tudi pristojnosti ministrstva za javno upravo in ureditev lokalne samouprave, ki se je začela pred 30 leti s sprejetjem zakonov o ustanovitvi in financiranju občin. S tem se je odprla pot za izvedbo prvih rednih lokalnih volitev in začetek delovanja novoustanovljenih občin.

Sogovorniki so se ob koncu srečanja strinjali o nadaljnji krepitvi sodelovanja z izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Srbska delegacija je v popoldanskem času obiskala Regionalno razvojno agencijo Gorenjske - BSC Kranj in si na terenu ogledala primer dobre prakse.