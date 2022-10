'Plačnega sistema kot smo ga poznali, ni več mogoče obnoviti'

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je dejala, da sprejetje današnjega sporazuma, nikakor ne pomeni izstopa zdravnikov in zobozdravnikov iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Pojasnila je, da so se na centralnih pogajanjih z vsemi sindikati dogovorili, da bodo preoblikovali plačni sistem, ki bo enoten za vse. Na tej skupni osnovi pa bodo nato za različne dejavnosti postavili različne stebre. "Koliko stebrov pa bo, tega še ne vemo," je povedala.

Sindikalist Branimir Štrukelj je ob tem izpostavil, da bo določanje novih stebrov davkoplačevalce verjetno stalo precej denarja. "Imeli bomo nove plačne sisteme. To zahteva veliko časa, truda in denarja," je povedal.

Štrukelj je prav tako dejal, da so z dogovorom "zabili zadnji žebelj v krsto plačnega sistema". Kritičen je bil do vlade, saj je vlada po njegovem z ločenim oblikovanjem plač kršila dogovor, kjer se je zaobljubila vsem sindikalistom v javnem sektorju in ne le eni skupini. "Sezona lova posameznik plačnih skupin se je s tem dogovorom odprla. Vsaka skupina si bo prizadevala dobiti svojo pozicijo, ki ne sme biti slabša, kot je bila doslej," napoveduje sindikalist.

S tem, ko se je vlada dogovorila samo z eno skupino in drugo le postavila pred izvršno dejstvo je kršila dogovor, je še dodal Štrukelj. "Tu ne dosegamo obljubljenega soglasja. Situacija bo zdaj zelo nepredvidljiva. Prekršili ste zaobljubo, da se bomo skupaj dogovarjali o spremembah, " je povedal.

Hojnikova je zanikala, da so jih postavili le pred izvršno dejstvo, saj da "je še vse odprto" in da je zadeva trenutno "le začrtana". "Še se bomo pogajali," je povedala in dodala, da plačnega sistema kot smo ga poznali do sedaj, ni več mogoče obnoviti. Po njenem je potrebno "primerljive stvari primerjati na primerljiv način, z ustreznimi kriteriji," je zaključila.