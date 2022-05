Ajanović Hovnikova med prioritete uvršča prenovo plačnega sistema

Sanja Ajanović Hovnik, kandidatka iz kvote Gibanja Svoboda, je na obsežni predstavitvi pred pristojnim odborom DZ uvodoma nanizala svoje izkušnje z delom v javni upravi in ocenila, da dobro pozna delo in procese znotraj javne uprave, pa tudi težave, izzive in priložnosti javne uprave.

Javni sektor vidi kot sektor, ki ustvarja vrednost in ima svoje poslanstvo, "ki zagotavlja in ščiti javni interes, javno dobro". Ob tem je poudarila, da konflikt med javnim in zasebnim ni nič drugega kot "izključno umetno ustvarjen konflikt".

Prav tako zavrača navedbe, da je ministrstvo za javno upravo nepotrebno in da nima nobene prave vsebine. Kot je izpostavila, je prav to ministrstvo tisto, ki je pristojno za postavitev sistema kakovostne zakonodaje. Odprava administrativnih ovir se po njenih besedah lahko zgodi samo, če bodo predpisi, strategije, politike in ukrepi, ki jih javna uprava producira, kakovostni.

Osrednjo vlogo je Ajanović Hovnikova v predstavitvi namenila sistemu javnih uslužbencev in sistemu plač. Napovedala je, da bo že za prvo sejo vlade predlagala imenovanje vladne pogajalske skupine za prenovo plačnega sistema in reševanje odprtih vprašanj. "Ta pogajanja se bodo začela takoj, vsekakor še v juniju," je zatrdila in dodala, da bo vlada zavezana socialnemu dialogu, ki ga namerava takoj odpreti.

Pogajali se bodo z vsemi sindikati, ne samo s posameznimi. Pogajanja bodo tekla dvotirno – o samih plačah in o plačnem sistemu.