Ajanovič Hovnikova: Ne vidim razloga za odstop

Povratno letalsko karto v ekonomskem razredu za pot v New York je mogoče dobiti že za okoli 600 evrov. Je bilo res potrebno, da je ministrica Hovnikova odšla na forum OZN s tremi strokovnimi sodelavkami? Bi se lahko te udeležile konference preko videopovezave iz Sloveniji in bi na ta način država privarčevala 22.000 evrov? Je po tem razkritju ministrica še kredibilen sogovornik za sindikate javnega sektorja, ki ne razumejo tako visokih stroškov? Na vprašanja in očitke je v oddaji 24UR ZVEČER odgovarjala Sanja Ajanovič Hovnik.

"Ne vidim razloga za odstop," je dejala ob začetku pogovora. "Nisem naredila nič nezakonitega, kar ne bi bilo v skladu z delovnim opisom mojih nalog." Pojasnjevala je način izbora letalskih vozovnic. "Obstaja skupno javno naročilo. Petim ponudnikom se pošlje povpraševanje in nato se izbere najugodnejša karta, ki je takrat na voljo. Za mojo karto se strinjam, da je nekoliko dražja."

Pomembno pa se ji zdi pojasniti, zakaj je do tako visoke cene prišlo. "Karta, ki je bila v juniju rezervirana, je bila rezervirana v poslovnem razredu. Julija, 10 dni pred potjo, se je izkazalo, da ne morejo zagotoviti hitrega prehoda, saj je bilo za prestop v Frankfurtu predvidenih 50 minut. Lahko si predstavljate, da je tak prestop nemogoč, ko gre za drug terminal in čezoceanski let. Če bi izbrala ta let, bi lahko obtičala v Frankfurtu. Takrat je bilo treba zelo hitro spremeniti karto in ta je bila nekoliko dražja, ker je bilo tudi letalo polno."

So za povečanje stroškov krive službe na ministrstvu, ki so odgovorne za organizacijo potovanj? "Ne bi rekla. Vse moje poti od nastopa tega mandata so skupaj stale 7.700 evrov. Udeležila sem se petih službenih poti, od katerih sta dve enodnevni obisk Zagreba, enkrat delovni obisk in enkrat sem bila aktivna udeleženka na največji evropski konferenci javnega sektorja. Tudi, če želite, je moja reprezentanca v celotnem mandatu znašala 850 evrov. Verjamem, da se obnašam varčno."

Ajanovič Hovnikova zavrača namigovanja, da je bila njena letalska karta država, zaradi tega, ker naj bi si želela sedeti zraven moža, ki jo je spremljal na poti. "Res je, spremljal me je na tej poti. Svojo karto je plačal sam. Tudi ni sedel z menoj na letalu." Ajanović Hovnikova je voditelju Urošu Slaku pokazala letalsko karto svojega moža in račun zanjo. Prepričana je, da bi bila bolj na mestu vprašanja, kaj je počela v New Yorku in ali je bila pot potrebna. "Ni ključno vprašanje, ali je bil znesek karte 3600 evrov previsok, čeprav se strinjam, da je znesek visok. Vendar ključno je, da sem se udeleževala visokega političnega foruma za trajnostni razvoj ZN, da je ministrstvo za javno upravo z reorganizacijo vlade letos postalo razvojno ministrstvo. Da je v naslednjem letu ministrstvu z razvojno strategijo javne uprave začrtalo razvoj javne uprave za naslednjih deset let."

Na očitke sindikatov, da je izgubila kredibilnost, odgovarja odklonilno. "Pred nekaj dnevi je bilo na vaši televiziji pokazano, kaj davčna reforma sploh pomeni. Pomeni dvig plač v celotnem javnem sektorju, reševanje 26.000 zaposlenih pod minimalno plačo. Torej, pomeni reševanje nakopičenih težav, ki se niso začele z začetkom mojega mandata, ampak so se kopičile vrsto let. Ne vidim, da bi kakorkoli moja pot v New York ogrozila plačna pogajanja," odgovarja. Prav tako je zavrnila možnost odstopa z mesta glavne pogajalke za reformo javnega sektorja. "Ne vidim, kaj bi se spremenilo s tem," pravi.

Glede očitka, da bi tri sodelavke z ministrstva lahko ostale doma in se konference udeležile preko videopovezave, pa odgovarja, da je pomembno, da so odšle na pot tako zaradi mreženja, kot zaradi spoznavanja in delitve dobrih praks. "S seboj sem vzela eno članico delegacije in obe sva odšli na pot 15. in se vrnili 23. julija. Ostale tri članice, zaposlene na minstrstvu za javno upravo, niso del uradne delegacije in bi se te poti udeleževale tudi, če uradne delegacije ne bi bilo," je še povedala ministrica.