PRENOS V ŽIVO: Dogovor o ureditvi sodniških plač je dosežen

Vlada je imela na današnji seji na dnevnem redu Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Glede na napovedi bi utegnila vlada obravnavati tudi dogovor o ureditvi sodniških plač. Ob 12.30 sta skupno izjavo podali ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

"Zavzemam se za povišanje sodniških plač, ne zato, ker izhajam iz sodne veje oblasti, temveč ker vem, kako pomembna je materialna neodvisnost," je o dogovoru povedala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, ki dodaja, da je bila sodna veja oblasti več let v podrejenem položaju, sodniki pa podplačani. "Ko sta drugi dve veji oblasti klonili, je sodna ostala z ravno hrbtenico, zato si država ne sme privoščiti nizkih plač sodnikov. Dostojne plače ne pomenijo, da plače poletijo v nebo, temveč da jim omogočijo dostojno življenje," je še dejala Klakočar Zupančičeva. Podrobnosti dogovora bodo urejene v šestih mesecih. Vladna ekipa je imela po napovedih danes na mizi predlog dogovora o ureditvi plač predstavnikov sodne oblasti in državnotožilskih funkcionarjev. Podrobnosti javnosti sicer niso znane, so pa nekateri mediji v tem tednu razkrili, da je del dogovora tudi dodatek za nezdružljivost funkcij v višini desetih odstotkov. icon-expand Seja vlade 6. julija. FOTO: Bobo Kot je v začetku tedna dejala ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, sklenitev dogovora pričakujejo v tem tednu. Odločitev pa sledi odločbi ustavnega sodišča, da je več členov zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se nanašajo na plače in materialni položaj sodnikov, neustavnih. Ocenili so, da so plače sodnikov prenizke, s čimer je kršeno ustavno načelo sodniške neodvisnosti ter načelo delitve oblasti.