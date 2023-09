Službena pot za 33.000 evrov, Ajanović Hovnikova: 'Bila sem varčna'

Na politični forum Združenih narodov (na temo trajnosti) je julija odletela tudi delegacija ministrstva za javno upravo. 8. julija tri uslužbenke, teden pozneje sta v New York prispeli še ministrica in njena pomožna vodja kabineta. Kot je prva poročala Televizija Slovenija, je strošek celotne odprave znašal 33.000 evrov.

"Spali smo v trizvezdničnem hotelu, New York na žalost je drago mesto. Leteli smo z letalom, drugače si ne predstavljam, da bi lahko sploh prispeli v Ameriko in v Ameriki koristili javni prevoz," odgovarja ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

Samo stroški potovanja, brez prevoza na letališče in javnega prometa, so znašali 13.400 evrov. Na vozovnico to pomeni skoraj 2.700 evrov. Ajanović Hovnikova ob tem zatrjuje, da ni šlo za poslovni, pač pa ekonomski razred. "Jaz sem letela v ekonomskem razredu, celotna delegacija je letela v ekonomskem razredu. So pa to bile zadnje karte, je vendarle šlo za poletne mesece, ko je karte težko dobiti in so letala polna," pojasnjuje.

Vabilo Združenih narodov so sprejeli že konec maja. Področje trajnosti je sicer Ajanović Hovnikova prevzela po januarski reorganizaciji vlade. Udeleženci bi se foruma lahko udeležili tudi na daljavo, a kot pravi ministrica, se to ne spodobi za politike. "Pomembni sestanki, ki se ob samem dogodku odvijejo, so enako pomemben del celotnega dogodka, ki pa, jaz verjamem, za politične odločevalce ne morejo biti preko Zooma," pravi.