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Slovenija

Ajanović Hovnikovo oglobili s 400 evri, KPK uvaja dodatno preiskavo

Ljubljana, 28. 10. 2026 19.51 pred 48 minutami 2 min branja 29

Avtor:
Žana Vertačnik
Sanja Ajanović Hovnik

Prvič, drugič in zdaj še tretjič. Protikorupcijska komisija ugotavlja nepravilnosti pri ravnanju Sanje Ajanović Hovnik iz časa, ko je kot ministrica za javno upravo nevladnikom razdeljevala dobrih 10 milijonov evrov. Zoper nekdanjo vplivno članico iz kroga predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba pa uvajajo še eno preiskavo. Zakaj?

Nekdanja ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je, tik preden je odstopila pod težo očitkov o zlorabi položaja in favoriziranju prijateljev leta 2023, zagotavljala: "Prepričana sem, da bo postopek pokazal, da je bilo vse transparentno in tako kot mora biti."

Gre za dobrih 10 milijonov evrov vreden razpis za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij. Med največjimi prejemniki pa je bil inštitut njene nekdanje poslovne partnerke. "Sam postopek bo pokazal, ali lahko na koncu govorimo o neki krivdi oziroma odgovornosti za kršitev," je pred tremi leti dejal takratni predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi.

Zdaj je KPK sklenila, da se je Ajanović Hovnikova, s tem ko je podpisala pismo podpore za prijateljičin inštitut, znašla v nasprotju interesov, o katerih da ni obvestila svojega nadrejenega – predsednika vlade -, niti se iz tega dela postopka ni izločila.

Oglobili so jo s 400 evri.

KPK je že prej v tako imenovanem ugotovitvenem delu postopka potrdila kršitev integritete, Ajanović Hovnikova pa to odločitev že drugič izpodbija v upravnem sporu. Ta postopek še teče.

Predkazenski postopek pa tudi na murskosoboškem okrožnem tožilstvu.

KPK je medtem zoper Ajanović Hovnikovo uvedla še eno preiskavo, ker naj bi lagala. Nekdanja ministrica, danes zaposlena na Slovenskih železnicah, odgovarja tako: "Upam, da bo državni zbor uvedel postopek kršenja integritete vsaj zoper namestnico Divjak in predsednico KPK Bervar Sternad."

Bervar Strnadova, ki je v času takratnega in kasneje propadlega razpisa vodila eno izmed nevladnih organizacij, se je sicer iz postopka zoper Ajanović Hovnikovo izločila.

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Sanja Ajanović Hovnik KPK preiskava

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KOMENTARJI29

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28. 10. 2026 20.59
Hojnik je zaposlena na SŽ. Ampak kaj dejansko ona tam dela, kakšno korist imajo SŽ od njenega dela?
Odgovori
+1
1 0
deny-p
28. 10. 2026 21.06
Na papirju je referend - vodja za kadre in 8500 na mesec
Odgovori
0 0
odpisani zasedli vlado
28. 10. 2026 20.59
Ne verjamem,da je poneverila kakšen denar,ker so vsi z končnico na "ić" največji poštenjaki na svetu. Živi dokaz je že samo janković in dr.pasuljevič stevanović kateri smeti po parlamentu.
Odgovori
0 0
vlahov
28. 10. 2026 20.57
Bolj primeren bi bil 400 mesečni zapor na Igu.
Odgovori
+0
1 1
300 let do specialista
28. 10. 2026 20.55
Slovenija je pravna država🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
300 let do specialista
28. 10. 2026 20.54
Uuuii bravo KPK, od te globetine dalje bodo vsi držali roke pri sebi. Take sramotne globice bolje, da ne prihajajo v javnost, izgubljate še tisti promil kredibilnosti, ki ga (n)imate.
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+2
2 0
Hahahhaha
28. 10. 2026 20.53
Ooooo to pa je kazen 400 €.... Dajte se zresnit.. kaj je to neka ŠALA
Odgovori
+2
2 0
r h
28. 10. 2026 20.52
Oglobili s 400 evri, v Gulag z njo
Odgovori
+2
3 1
Dr Dre
28. 10. 2026 20.41
A lahko začnemo z zbiranjem zamaškov, da povrnemo škodo teh 10 000 000€... Ker kazen bo že zbrala, to lahko vsak dvigne na bankomatu..
Odgovori
+3
3 0
Un71
28. 10. 2026 20.53
Ne moreš, ker v evropi imamo zamaške plastenk na povodcih:)
Odgovori
0 0
lokson
28. 10. 2026 20.41
Prejemnica-nek institut za "enakost" spolov, pa je v maniri naše Nikice objavljala vseskozi foto iz eksotičnih destinacij. Za te velike denarje, pa je izdelala nekaj biltenov in to je vse. Pa ni nihče delal fame, kot pri tistek kljukcu Mijiću za par jurjov.
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+4
6 2
kakorkoliže
28. 10. 2026 20.36
Vam je sedaj jasno zakaj se tako grebejo za državna korita. Tam se namreč cedi med in mleko, pardon tam se cedi denar, ki ga vam poberejo.
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+6
6 0
kakorkoliže
28. 10. 2026 20.33
Pa saj se norca delate iz delovnih ljudi. Banda lopovska.
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+8
8 0
Prelepa Soča
28. 10. 2026 20.32
Morda je pomota in je mišljeno 400 000€?
Odgovori
+4
4 0
Groucho Marx
28. 10. 2026 20.26
Svojemu 'inštitutu' je priskrbela nekaj 100 tisočakov javnega denarja v zameno za 400 evrov. Podjetništvo po lewaško.
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+13
13 0
YouRangMyLord
28. 10. 2026 20.26
Ma smeji se s temi 400 EUR ona poštenemu slovenskemu ljudstvu v obraz, kot se je vedno pred kamerami s tistim hinavskim nasmeškom in lažnivimi zatrjevanji, ko so jo dobili s prsti v marmeladi. Tisto njeno razdeljevanje 10ih milijonov inštitutu njeni prijateljici bi se moralo obravnavati kot zloraba položaja in namerno nepotično dajanje denarja inštitutu njene prijateljice - 244. člen KZ, zaporna kazen je od 1 do 8ih let predpisana - bi morala it malo sedet na Ig, ne pa 400 evrčkov simbolike, to je pljunek v obraz vsem poštenim državljanom.
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+11
11 0
blue3dragon
28. 10. 2026 20.21
Kje lahko vplačam 400 eurov, vprašam zase?
Odgovori
+11
11 0
zurc
28. 10. 2026 20.20
kot saostojni podjetnik samo pozbiš gasilni aparat dat v kombi ki je pisan na podjetje pa ti policija da kazen 1000 eur,pa samo ni imel pri sebi potrdila da je prejel neko potrdilo ,čeprav je to potrdilo imel ob sebi pa kazen 2000 eur (ker je pravna oseba) ,to je pravica?
Odgovori
+15
15 0
Dr Dre
28. 10. 2026 20.19
Kazen 400€ za 10 000 000€ škode je zastrašujoče za morebitne posnemovalce.
Odgovori
+15
15 0
Žmavc
28. 10. 2026 20.16
Ni mogoče! Ta je naša! Ta je v redu.
Odgovori
+11
11 0
kr en 123
28. 10. 2026 20.14
Lahko jaz tudi ukradem 10 mio in se izmažem s 400 eur kazni?
Odgovori
+14
14 0
Magnetek
28. 10. 2026 20.05
400 €? Kaj se delate norca?
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+13
13 0
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