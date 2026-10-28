Ajanović Hovnikovo oglobili s 400 evri, KPK uvaja dodatno preiskavo

Nekdanja ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je, tik preden je odstopila pod težo očitkov o zlorabi položaja in favoriziranju prijateljev leta 2023, zagotavljala: "Prepričana sem, da bo postopek pokazal, da je bilo vse transparentno in tako kot mora biti."

Gre za dobrih 10 milijonov evrov vreden razpis za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij. Med največjimi prejemniki pa je bil inštitut njene nekdanje poslovne partnerke. "Sam postopek bo pokazal, ali lahko na koncu govorimo o neki krivdi oziroma odgovornosti za kršitev," je pred tremi leti dejal takratni predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Robert Šumi.

Zdaj je KPK sklenila, da se je Ajanović Hovnikova, s tem ko je podpisala pismo podpore za prijateljičin inštitut, znašla v nasprotju interesov, o katerih da ni obvestila svojega nadrejenega – predsednika vlade -, niti se iz tega dela postopka ni izločila.

Oglobili so jo s 400 evri.

KPK je že prej v tako imenovanem ugotovitvenem delu postopka potrdila kršitev integritete, Ajanović Hovnikova pa to odločitev že drugič izpodbija v upravnem sporu. Ta postopek še teče.

Predkazenski postopek pa tudi na murskosoboškem okrožnem tožilstvu.

KPK je medtem zoper Ajanović Hovnikovo uvedla še eno preiskavo, ker naj bi lagala. Nekdanja ministrica, danes zaposlena na Slovenskih železnicah, odgovarja tako: "Upam, da bo državni zbor uvedel postopek kršenja integritete vsaj zoper namestnico Divjak in predsednico KPK Bervar Sternad."

Bervar Strnadova, ki je v času takratnega in kasneje propadlega razpisa vodila eno izmed nevladnih organizacij, se je sicer iz postopka zoper Ajanović Hovnikovo izločila.