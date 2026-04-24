Ajdovska deklica še vedno na severni steni Prisanka

Na vprašanje, zakaj so ljudje sploh pomislili, da je več ni, pa nam Jelenc pove, da včasih Ajdovska deklica izgleda drugače, spreminja barve, na kar zagotovo vplivajo tudi vremenski vplivi, velikokrat pa da ljudje tudi ne vedo točno kam gledati. "Po nevihti recimo čisto drugače zgleda, ali pa ljudje gledajo z napačnega zornega kota," je dejal.

"Ajdovska deklica je še vedno tu," nam je potrdil Jelenc in nam potrdil, da bo danes kamera usmerjena vanjo cel dan.

Ajdovska deklica ima pomembno mesto v zgodovini slovenske kulturne dediščine, v katero se je zapisala tudi z ljudskimi pripovedkami. Sodeč po zapisu v zbirki kratkih slovenskih ljudskih pravljic Babica pripoveduje, ki jih je zbrala Kristina Brenkova, je Ajdovska deklica veljala za dekle velikega srca. Živela je pod previsnimi stenami Prisanka oz. Prisojnika in vodila popotnike skozi snežne zamete čez Vršič v Trento. V zahvalo so ji potniki, ko so se vračali, pod Prisankom puščali hrano.

Deklica pa je imela prav poseben dar, s katerim je novorojenčkom lahko napovedala njihovo usodo. Legenda govori, da naj bi neke noči obiskala planšarico v Trenti, ki je tisto noč rodila sina. Ko je pogledala v njegovo prihodnost, je videla, da bo deček nekoč postal lovec in ustrelil nesmrtnega zlatoroga. Njegove velike rogove bo prodal in prišel do velikega bogastva. Ko so za prerokbo slišale sestre ajdovske deklice, so jo, ker je napovedala smrt sveti živali, preklele. Ko se je vrnila domov, je žalostna za vedno okamnela v skali.