Ajdovski gasilci proti dvosmernemu prometu na vipavski hitri cesti
Ajdovski gasilci ideje, da bi bil promet po vipavski hitri cesti urejen dvosmerno, ne podpirajo. Na cestišču bi namreč v primeru dvosmernega prometa zmanjkalo prostora za intervencijska vozila, pa tudi za avtovleko. Kako pa težave z ozkimi cestami zaradi gradbišč pri odseku Dramlje rešujejo štajerski gasilci? Ter kakšno kulturo ustvarjanja reševalnega pasu imamo Slovenci?
