Ajdovski gasilci proti dvosmernemu prometu na vipavski hitri cesti

Ajdovščina, 28. 08. 2025 19.44 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Danica Jovanović
Ajdovski gasilci ideje, da bi bil promet po vipavski hitri cesti urejen dvosmerno, ne podpirajo. Na cestišču bi namreč v primeru dvosmernega prometa zmanjkalo prostora za intervencijska vozila, pa tudi za avtovleko. Kako pa težave z ozkimi cestami zaradi gradbišč pri odseku Dramlje rešujejo štajerski gasilci? Ter kakšno kulturo ustvarjanja reševalnega pasu imamo Slovenci?

vipavska hitra cesta dvosmerni promet gasilci promet gneča zastoji
Zastoji na Fernetičih: rešitev dvosmerni promet proti Razdrtemu?

Zastoji na Fernetičih: sestanek ni prinesel takojšnje rešitve

Prevozniki bentijo: zaradi zastojev napovedali zapore avtoceste

Prometni kolaps pred mejo z Italijo: župani zahtevajo ukrepanje

Še eno ozko grlo: za 100 dni zapirajo vipavsko hitro cesto

Smuuki
29. 08. 2025 08.18
A zdaj smo našli grešnega kozla za nesposobnost vlade, darsa? Ajdovski gasilci so krivi da so na odgovornih mestih nesposobni ljudje? Kdo lahko verjame da so gasilci podpisovali pogodbe, da so bili gasilci za pogajalsko mizo kjer so si delili izplen in dogovorili operativne podrobnosti? Resnično se norčujejo iz vseh. Ta izgovor je res za lase privlečen. Drugič bo kriva frizerka ki je skupaj z lasmi odstrigla pamet. So pa biseri ti hesbolahovci
brezveze13
28. 08. 2025 20.19
gfasilci in reševalci nimajo tukaj kaj govoriti, vozišče je toliko široko da se brez problema vstvarja reševalni pas, saj ni potrebno da se postavljajo fizične ovire označitev pasov, ampak se sprosti dvosmerni promet kot na regionalni cesti brez nekih stožcev , saj nismo naenkrat vsi vozniki idi---oti in da se zaradi obnovitev brez nekih označb ali ovir ne znamo voziti, obstaja tudi možnost da se osebni promet preusmeri na lokalko
periot22
28. 08. 2025 21.43
Kje imaš pa vozišče široko ko vozila vozijo po enem pasu?
brezveze13
29. 08. 2025 12.43
periot preberi in razmisli kaj sen napisal. govorim o tem da ne rabimo označevati vozišča z mehanskimi ovirami saj znamo voziti po tudi po dvosmernih cestah. Mehanska ovira je samo dodatno ožanje pasu najmanj za 3/4 metra kar zanaša na dva pasa 1,5m minimum, če k temu upoštevamo da se lahko v primru intervencije še vsako vozilo umakne skrajno desno smo enostavno pridobili reševalni pas. prav tako pa policiji ni potrebno da zaprejo cesto kot je njihova praksa, ampak zavarujejo mesto intervencije in naizmenično puščaje pretok vozil prav tako se da ves postopek izvesti najmanj dvakrat hitreje kot to poče naša veleumska policija ki izgleda samo nabira dežurne ure.poglejte si kako to počne drugod po evropi kjer so tudi veliko bolj obremenjene ceste v italiji je takšna obremenitev avtocest kot pri nas čez dan ,tudi ponoči
