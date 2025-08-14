Svetli način
Slovenija

Ajdovski policisti spet v svojih prostorih, a za koliko časa?

Ajdovščina, 14. 08. 2025 17.50 | Posodobljeno pred 10 dnevi

V začetku julija so policiste Policijske postaje Ajdovščina zaradi dotrajanosti prostorov po odločitvi inšpekcije začasno preselili na Policijsko upravo (PU) Nova Gorica. Kot so sporočili iz novogoriške uprave, so se policisti vrnili v Ajdovščino, saj je Policija vložila zahtevo "za odložitev prepovedi uporabe delovnih prostorov". Zagotavljajo, da so kljub temu v prostorih izvedli organizacijske in tehnične ukrepe.

Policijska postaja Ajdovščina
Policijska postaja Ajdovščina FOTO: 24UR

10. julija 2025 je Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu, odredil, da objekt v Ajdovišini ne ustreza več predpisanim standardom.

Policiste so začasno preselili v prostore Policijske uprave Nova Gorica. "Kljub začasni selitvi in delovanju v prostorih PU Nova Gorica je Policija tudi v tem času zagotavljala splošno varnost prebivalcem in njihovemu premoženju ter izvajala redne operativne naloge policije na območju dveh občin: Ajdovščina in Vipava. Svoje delo je prilagajala spremenjenim okoliščinam," so sporočili iz novogorišče policijske uprave. 

Policija je po izdaji prepovedi uporabe prostorov vložila zahtevo"za odložitev prepovedi uporabe delovnih prostorov v policijskem objektu v Ajdovščini".  Začasna odložitev velja do nadaljnje odločitve ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo odločilo o pritožbi zoper prvotno odločbo navedenega inšpektorata. 

Preberi še Zapirajo policijsko postajo: zamakanje, plesen, policistke brez ločenih garderob

"Ob tem poudarjamo, da so bili določeni organizacijski in tehnični ukrepi za izboljšanje pogojev dela oziroma za zagotovitev ustreznih standardov s področja varstva in zdravja pri delu v navedenem policijskem objektu že izvedeni," zagotavljajo na PU Nova Gorica. 

