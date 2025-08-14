Ajdovski policisti spet v svojih prostorih, a za koliko časa?

10. julija 2025 je Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu, odredil, da objekt v Ajdovišini ne ustreza več predpisanim standardom.

Policiste so začasno preselili v prostore Policijske uprave Nova Gorica. "Kljub začasni selitvi in delovanju v prostorih PU Nova Gorica je Policija tudi v tem času zagotavljala splošno varnost prebivalcem in njihovemu premoženju ter izvajala redne operativne naloge policije na območju dveh občin: Ajdovščina in Vipava. Svoje delo je prilagajala spremenjenim okoliščinam," so sporočili iz novogorišče policijske uprave.

Policija je po izdaji prepovedi uporabe prostorov vložila zahtevo"za odložitev prepovedi uporabe delovnih prostorov v policijskem objektu v Ajdovščini". Začasna odložitev velja do nadaljnje odločitve ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki bo odločilo o pritožbi zoper prvotno odločbo navedenega inšpektorata.