Ajdovski rimski stolp bo dobil razgledno ploščad

Prijavili so se tudi na razpis ministrstva za gospodarstvo, kjer naj bi pridobili slabih 30.000 evrov nepovratnih sredstev in okoli 15.000 evrov posojila, temu pa dodali še okoli 100.000 evrov iz občinskega proračuna. Ta denar bo omogočil izvedbo druge faze, kar predstavlja rekonstrukcijo in celovito prenovo trenutno precej ogroženega stolpa.

Na stolpu bodo izvedena nujna sanacijska dela - v celoti bodo porušene obstoječe betonske krožne stopnice, izkopali in očistili bodo dno stolpa, prenovili bodo zunanje dostopne kamnite stopnice, ki bodo opremljene z ustreznimi ograjami, nameščena bodo nova vrata, kamniti zidovi bodo sanirani.

V drugi fazi obnove bo urejena notranjost stolpa s stopniščem in dvema medetažnima konstrukcijama ter razgledno ploščadjo na vrhu. Ta bo pokrita z manjšo stekleno kupolo. Za ta dela mora ajdovska občina še pridobiti gradbeno dovoljenje.

Stolp številka osem oziroma "stolp s cinami" je najlepši še ohranjen od štirinajstih, kolikor jih je odkritih in doslej znanih v celotnem obzidju nekdanje rimskodobne vojaške utrdbe Kastre, ki je bila del mogočnega poznorimskega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum. V srednjem veku je bil stolp nadzidan in verjetno uporabljen kot stražarsko-razgledni obrambni stolp, o čemer pričajo značilne cine, ki so mu dale ime.