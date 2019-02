Ajdovski svetniki razrešili 11 članov iz SDS in NSi

Ajdovski občinski svetniki iz vrst koalicije, ki jo sestavljajo SD, Lista Burja, Desus, Levica in SMC, so na četrtkovi seji občinskega sveta glasovali za razrešitev 11 članov občinskih delovnih teles iz vrst SDS in NSi. Svetniki SDS in NSi menijo, da je to nespoštljivo in nedemokratično, zato so sejo obstruirali.

Razdor med koalicijskimi in opozicijskimi svetniki naj bi se začel zaradi nestrinjanja s predlogom letošnjega občinskega proračuna, ki je po besedah župana Tadeja Beočanina tehnični in bo že čez nekaj mesecev deležen rebalansa.

S sprejetjem proračuna se je mudilo tudi zato, da bi zagotovili nemoteno potek velikih projektov, ki morajo biti zaključeni v prvi polovici leta. Mednje je župan uvrstil obnovo središča Ajdovščine, ki naj bi bila zaključena marca, in prenovo glasbene šole Ajdovščina, ki mora biti nared še pred začetkom novega šolskega leta.

Opozicijski svetniki so najbolj nasprotovali načrtu zaposlovanja v občinski upravi, kjer poleg ostalih potrebnih strokovnih kadrov načrtujejo tudi zaposlitev podžupana Mitje Tripkovića. Prav tako so se jim zdeli nerazumno visoki in prenapihnjeni prihodki občine. Ob realnih odhodkih bo to pomenilo novo zadolževanje, so opozarjali.

"To je posledica novega razmerja moči v občinskem svetu"

Kot je po seji občinskega sveta povedal ajdovski župan, je razrešitev opozicijskih članov iz delovnih teles posledica novega razmerja moči v občinskem svetu po razpadu tako imenovane programske koalicije. Ob tem ni izključil možnosti, da bi imeli opozicijski stranki svoje predstavnike v novi sestavi odborov in komisij, o kateri naj bi v odločali na izredni seji.

"Razrešitev ni kazen za kakršnokoli glasovanje proti proračunu, ampak samo prvi korak k reorganizacij odborov in občinskega sveta, ki bodo sledili temu, da se v občinskem svetu tvori koalicija in opozicija," je pojasnil Beočanin, ki novega sodelovanja z opozicijskimi svetniki v prihodnje ne zavrača.

Opozicijski svetniki, ki so četrtkovo sejo občinskega sveta že na začetku protestno zapustili, so prepričani, da so odnosi s koalicijo trenutno na dnu in nižje ne morejo, so pa vseeno pripravljeni v prihodnje sodelovati z županom.

Vodja svetniške skupine SDS v ajdovskem občinskem svetu Miha Kapeljje pred odhodom s seje povedal: "V vsaki normalni demokraciji obstajata tako pozicija kot opozicija, zato se mi zdi ideja, da nas boste razrešili iz odborov, ker smo glasovali proti, milo rečeno nespoštljiva. Še bolj sporno je, da nekatere člane razrešujete iz odborov in komisij, ki do danes sploh še niso imeli seje. Tako da o proračunu sploh nismo glasovali."

Dogajanje odmeva tudi na državni ravni

Dogajanje v ajdovskem občinskem svetu odmeva tudi na državni ravni. Svoje poglede nanj bodo na novinarski konferenci danes v Ajdovščini predstavili poslanca SDS v državnem zboru Danijel Krivec in Eva Irgl ter poslanka NSiLjudmila Novak.