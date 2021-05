Akademija United POP: znanje v kombinaciji s prakso je formula za uspeh!

Dolgoletna tradicija in velika obiskanost pričata, da je akademija našla pravo formulo za uspeh: veliko teoretičnega znanja v kombinaciji z obilico praktičnega pouka, delo v majhnih skupinah in na najsodobnejši opremi ter pomoč in vodstvo vrhunskih domačih in mednarodnih predavateljev z bogatimi izkušnjami.

Akademija United POP se tega še kako zaveda. Ta ugledna ustanova že 30 let študentom po vsem svetu omogoča napredovanje v izbrani karieri z izobraževanjem na področju glasbe, oblikovanja, mode, fotografije, menedžmenta in multimedije. Danes se njihovi kampusi nahajajo na več kot 25 lokacijah po vsem svetu, vključno z globalnimi metropolami kot so Berlin, Pariz, Madrid, Amsterdam, Melbourne in Peking, od leta 2018 dalje pa tudi v Zagrebu ter Ljubljani.

»Poleg obveznih osmih ur predavanja na teden od naših študentov pričakujemo, da bodo izkoristili priložnost za samostojno delo na najsodobnejši opremi, ki jim je na voljo v prostorih kampusa. Ideja je, da udeleženci znanje, pridobljeno na predavanjih, izboljšajo z vajami in dodatnim samostojnim delom. Poleg tega so vsi naši moduli zasnovani tako, da se zaključijo z večjim skupnim projektom. Ti so namenjeni oblikovanju zavidljivega portfelja, ki študentom po zaključku študija omogoča lažji vstop na trg delovne sile, pojasni direktor trenutno največjega zasebnega umetniškega kampusa v regiji, Marin Gospić.

In na United POP za razvoj sposobnosti študentov skrbi serija tako domačih kot tujih predavateljev z zavidljivimi referencami. Na tem mestu jih nikakor ne moremo našteti vseh. A od ljubljanskih naj morda omenimo glavnega predavatelja za Music & Sound Robija Bulešiča , glasbenega producenta in inženirja, ki je sodeloval z znanimi glasbeniki kot so Elvis Jackson , Dan D , Low Peak Charlie , NOAIR , Koala Voice , Nuška Drašček , Andraž Hribar in Pankrti , pa Mateja Gobca , ki prav tako predava na Music & Sound, sicer pa je avdio inženir, med drugim odgovoren za zvok ene najbolj znanih slovenskih glasbenih skupin, Laibach . Med mednarodnimi predavatelji in prijatelji akademije pa se skrivajo ljudje, ki so sodelovali z imeni kot so Scorpions , Alanis Morissette , Joe Cocker , Prince , Guano Apes , Red Hot Chili Peppers ...

Danes veliko mladih zanima glasba ali nekakšen glasbeni menedžment, pri čemer je večina njih samoukov. Izhajajo iz strasti in radovednosti, a da bi bilo delo kakovostno in dobro opravljeno, mora oseba, ki ga opravlja, poznati celotno zadevo, je prepričan direktor akademije Gospić, nekoč tudi sam samouk, DJ in glasbeni producent.

Možnost študija v tujini in pridobitve diplome prestižne University of West London

Učni načrti akademije so zasnovani po stopnjah. Študentje se lahko odločijo za krajši tečaj in pridobitev certifikata (šest mesecev), dodiplomski študij United POP (dve leti) ali pa za podaljšani dodiplomski študij v sodelovanju s svetovno znano University of West London, katere seznam alumnijev je resnično navdušujoč – med drugim sta se tam kalili glasbeni legendi Freddie Mercury (Queen) in Pete Townshend (The Who).

Če se študenti po zaključeni dveletni Diplomi odločijo za podaljšani študij, tretje leto njihovega izobraževanja poteka po t.i. rotacijskem sistemu, v okviru katerega imajo možnost študirati v treh evropskih kampusih: v Amsterdamu, Berlinu in Kölnu. Tovrstno podaljšanje študija študentom prinese ne samo neprecenljive izkušnje spoznavanja evropskih mest in kultur, pač pa tudi v sodobnem času vse pomembnejšo možnost ustvarjanja mednarodne mreže kontaktov. Ob uspešno zaključenem študiju jim University of West London na izbrani smeri podeli univerzitetni naziv »Bachelor of Arts«.

Kljub zgolj dveletnem delovanju v Sloveniji s kampusa že prihajajo mlade zvezde

Da na akademiji nekaj zagotovo počno prav, dokazujejo tudi njihovi nekdanji študenti, ki so praktično še med študijem ali tik po njem že začeli vsak po svoje oblikovati slovensko in širšo, predvsem glasbeno, sceno. Ena takih je Špela Jezovšek, bolj poznana pod svojim umetniškim imenom Stella. Ta nasmejana 21-letnica, ki jo mnogi najverjetneje poznate z odrov finala predevrovizijskega izbora Ema Freš, je pred kratkim izdala svoj debitantski album z naslovom »Ta neki neki«, na katerem se skrivajo celo pesmi v japonskem jeziku. Dekle pa je pravkar tudi med nominiranci v kategoriji Novinec leta za glasbene nagrade Zlata piščal 2021.

Na vprašanje, zakaj in na kakšen način ji je študij na United POP koristil, Špela odgovorja: »Teoretično znanje sem lahko končno povezala z lastnimi izkušnjami, marsikatero predavanje mi je razjasnilo, kaj se pravzaprav dogaja v studiu. Hkrati pa so mi že nabrane izkušnje pomagale pri razumevanju snovi. Pridobljeno znanje se izkaže za posebej uporabno, kadar snemam doma in se moram znajti sama.«