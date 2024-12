Akademski kolegij za 3,7 milijona v roke ministrstva za visoko šolstvo

Janković se je strinjal, da zgodovina sodelovanja med državo in občino sicer res ni dobra, a da bo pri tem objektu lastništvo razdeljeno s steno, saj bo študentski dom, ki bo v lasti države, ločen od ostalih prostorov v Baragovem semenišču. Dodal je, da je skrb za študentske postelje zadeva države in ne mesta.

Svetnico NSi Mojco Sojar pa je zanimalo, kako da občina nima interesa zadržati teh sob in jih oddajati študentom. Ob tem je opozorila na solastništvo države in občine, ki sta trenutno sicer v sožitju in lepo sodelujeta, a morda kdaj ne bo tako. "Kako bo ta 'španovija' držala naslednjih 20, 30 let?" je še vprašala.

Zmotilo jo je tudi, da obrazložitvi niso priložili poročila o cenitvi. "Glede na nizko ceno mislim, da bi svetniki morali biti bolj seznanjeni in imeti priloženo vso dokumentacijo ter v kupoprodajni pogodbi določen predvsem datum plačila, datum objave javnega razpisa in klavzulo veljavnosti pogodbe, če plačilo ne bo izvedeno v predpisanem roku," je še poudarila.

Svetnica SDS Ksenija Sever je povedala, da je površina prostorov 5366 kvadratnih metrov, prodali pa jih bodo za 3,7 milijona evrov . "Kar pomeni, da je kvadratni meter bivalne uporabne površine v centru mesta okoli 689,5 evra," je opozorila in dodala, da so cene stanovanj 4000 evrov na kvadratni meter in več.

"Postopek prodaje bo potekal po metodi neposredne pogodbe, saj je interes za nakup podala oseba javnega prava, to je ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Zaradi upoštevanja zakonskega roka za objavo namere o sklenitvi neposredne pogodbe s strani Mola, to je najmanj 20 dni, in zaradi plačila kupnine še v letu 2024, je bil potreben sklic izredne seje," je še dodala.

Svetniki so soglasje podali s 33 glasovi za in štirimi proti. Proti so glasovali svetniki SDS.

V Ljubljani še dve lokaciji za študentske postelje

Prodajo pa so v razpravi podprli v Levici in Gibanju Svoboda. "To je eden redkih primerov, ko sta očitno vlada in Mestna občina Ljubljana našla skupen javni interes in sta se odločili, da javni interes tukaj prevlada nad finančnim interesom," je dejala svetnica Levice Urška Honzak. Dodala je, da je vse javni denar in da ni treba, da Mol zasluži na račun države.

Svetnica Gibanja Svoboda Ksenija Pišljar pa je povedala, da v svetniškem klubu podpirajo ministrstvo za visoko šolstvo, ki išče konkretne rešitve za pomanjkanje študentskih nastanitev. "Ta projekt ni le arhitekturni dosežek, ampak tudi korak k temu, da Ljubljana postane mladim prijazno mesto, kjer so študentje prepoznani kot pomemben del naše skupnosti," je prepričana.

Janković je ob koncu spomnil, da v državi manjka 1400 študentskih postelj. Pripravljajo dokumentacijo za spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Roški cesti, kjer bi lahko bilo okoli 350 študentskih postelj. "Če bo šlo vse po sreči, bi morali drugo leto imeti vse dokumente, da bi država lahko začela graditi," je povedal. Druga lokacija pa je nasproti Mercatorja na Dunajski cesti, ob t. i. zumba centru, kjer bi lahko bilo okoli 400 postelj za študente.

Svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc je sicer ob začetku seje predlagal, da se svetniki zaradi kratkega trajanja te seje, ki je imela le eno točko, odrečejo sejnini in jo darujejo v dobrodelne namene. Svetniki so predlog zavrnili s šestimi glasovi za in 10 proti od 38 navzočih.