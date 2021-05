Akcija 14-letnega Vida zbudila zveneča imena slovenskega športa

Vid Čeplak je povsem običajen 14-letnik, ki hodi v šolo, trenira košarko in ima svoje sanje. A kljub vsemu v nečem le štrli iz najstniškega povprečja. Ne zaradi strasti do brezkrajnega neba (želi namreč postati pilot), ampak do nečesa, kar se prav tako razliva v brezkončnost in brezčasnost. Vid je namreč fant, ki mu za svet ni vseeno in želi pomagati ljudem v stiski, če le lahko. Lani je za dober namen daroval košarkarsko žogo s podpisom Gorana Dragića, svojega največjega idola. Žogo je prodal na dražbi ter z denarjem pomagal svojemu 16-letnemu soimenjaku s Ptuja in njegovi mami, ki sta jima grozili deložacija in izguba toplega doma.

Zdaj pa fant, ki so ga lokalni mediji izbrali celo za osebnost leta Zgornje Savinjske doline, nadaljuje svoje poslanstvo. Tokrat z zbiranjem rekvizitov različnih slovenskih športnic in športnikov, s katerimi bo na javni dražbi zbiral denar za dobrodelne namene, natančneje za svojo osnovno šolo.

Osnovna šola Nazarje je namreč edina brezplačna šola v Sloveniji, kar pomeni, da staršem ni treba plačevati ne za šole v naravi, ne za ekskurzije, ne za šolske materiale. Za marsikatero družino, ki ima več otrok, je to življenjskega pomena. Ko je Vid izvedel, da takšnemu šolskemu brezplačnemu sistemu trda prede, saj sta bila zaradi epidemije odpovedana oba dobrodelna koncerta, donatorji pa manj radodarni, se je odločil, da šoli povrne vsaj nekaj od tega, kar je prejemal vseh teh devet let. Ob tem upa, da bo nabral toliko denarja, da ga bo lahko podaril tudi drugim šolam."Morda najprej samo za kakšne smučarske ali pa plavalne tečaje, potem pa še za kaj drugega,"razlaga z žarom v očeh Vid, ki meni, da bi vsi otroci morali imeti enak dostop do športa in ostalih dejavnosti.

Njegovi akciji se je pridružilo že ogromno športnikov, ki so že podarili svoje rekvizite. Do začetka junija, ko naj bi se začela dražba, pa se bo prav gotovo nabralo še več zvenečih imen slovenskega športa.

Za dobroto in uresničevanje ciljev človek ne potrebuje velikega imena, ampak le voljo in srčnost. Zato Vid upa, da se mu bo v njegovi akciji pridružilo čim več športnih navdušencev in tistih, ki jim za svet, solidarnost in dobro ni vseeno.