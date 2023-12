Akcija 'Čista nula, čista vest': preverite, ali je varno sesti za volan

V zavodu ob decembrskem prazničnem vzdušju, ko se po Sloveniji odvijajo številni dogodki, pozivajo obiskovalce prazničnih stojnic, koncertov na prostem in druženj s prijatelji, da razmislijo o tem, kako bodo varno prispeli domov. Pretekli konec tedna so bili moderatorji Zavoda Varna pot v Kranju, Ljubljani in Celju. Drugo vikend akcijo so začeli že v četrtek v Kopru in Ljubljani, danes zvečer bodo znova v Ljubljani, v soboto pa v Celju, so sporočili iz zavoda.

"Če nazdravite s kozarčkom ali dvema, uživajte v veselem decembru, a domov naj vas odpelje trezen prijatelj, partner ali pa taksist," pozivajo s sloganom Zapelji me trezen. "Naj bo vest čista, ko je voznik na čisti nuli!" so izpostavili.

Tisti, ki pa so spili kakšno merico alkohola in niso prepričani, ali so v okviru dovoljene meje 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pa lahko poiščejo moderatorje Zavoda Varna pot. Ti jim bodo omogočili opravljanje testa alkoholiziranosti in tako preverili, ali se lahko varno vključijo v promet.