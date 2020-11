Akcija gradbene inšpekcije: vsak četrti objekt brez ustreznega uporabnega dovoljenja

V okviru Inšpektorata RS za okolje in prostor deluje tudi gradbena inšpekcija, ki je med 4. februarjem in 1. oktobrom letos v usmerjeni akciji preverjala zlasti, ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov v javni rabi. Poleg tega so nadzorovali tudi, ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem tega objekta zagotovljeno izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov, ki jo ureja Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov, upoštevali pa so tudi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov.

V akciji je sodelovalo 31 gradbenih inšpektorjev, opravili pa so 125 inšpekcijskih nadzorov in uvedli 88 inšpekcijskih in dva prekrškovna postopka.

V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so zavezance v treh primerih opozorili na ugotovljene nepravilnosti ter jim odredili rok za njihovo odpravo.