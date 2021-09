Akcija gradbenih inšpektorjev: več kot 40 odstotkov pregledanih objektov nedovoljenih

Gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor so v letošnji akciji nadzora objektov v gradnji med pregledanimi objekti odkrili več kot 40 odstotkov nedovoljenih objektov. Preverjali so, ali imajo investitorji gradbeno dovoljenje, oziroma skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem. Ob 100 načrtovanih inšpekcijskih pregledih oziroma nadzorih je bilo uvedenih 143 postopkov, od teh 133 upravnih inšpekcijskih in 10 prekrškovnih. Opravljenih je bilo 220 rednih inšpekcijskih pregledov.

Kot so sporočili, je bilo do 17. avgusta od skupno uvedenih 133 upravnih postopkov zaključenih 80. V 41 obravnavanih zadevah, v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija, že odpravljene, pa so postopke ustavili.

V zadevah, v katerih so odkrili nepravilnosti, so izdali 49 upravnih inšpekcijskih odločb in sedem prekrškovnih odločb.

Odločbe so bile izdane za 34 nedovoljenih objektov (19 nelegalnih, 9 neskladnih in 6 nevarnih objektov, za katere so bile odrejene takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje). 12 odločb je bilo izdanih zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri gradnji (nepopolna označitev gradbišča s tablo ter neograditev in nezavarovanje gradbišča pred začetkom del v skladu z načrtom organizacije ureditve gradbišča). Dve odločbi sta bili izdani v zvezi z izvajanjem gradnje brez prijave oziroma brez popolne prijave začetka gradnje, ena odločba pa je bila izdana zaradi neskladne uporabe objekta. Izdana je bila tudi prekrškovna odločba z izrečenim opominom. Izdane so bile kar štiri odločbe o prekršku z izrečeno globo v višini 27.000 evrov ter dva plačilna naloga z izrečeno globo v višini 2.500 evrov.

Zaradi ugotovljenih lažjih nepravilnosti je bil zavezancem v treh primerih odrejen rok za njihovo odpravo z opozorilom, da bodo, če nepravilnosti ne bodo odpravljene v navedenem roku, izrečeni drugi ukrepi v skladu z Gradbenim zakonom.

Z inšpektorata so sporočili še, da je gradbena inšpekcija za letos načrtovala dve akciji nadzora, usmerjeni v odkrivanje nedovoljenih gradenj. Akcija nadzora objektov, za katere je inšpektorat dobil pobudo za izvedbo nadzora, je še v teku, akcija nadzora, ali imajo objekti v gradnji gradbeno dovoljenje, pa je zaključena. V akciji je sodelovalo 39 gradbenih inšpektorjev. Ti so na rednih pregledih območij, ki jih nadzirajo, opravili še dodatne nadzore, pretežno na zavarovanih območjih objektov, ki se še gradijo.