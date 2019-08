Akcija Od srca do srca za pomoč bolnikom z možganskimi poškodbami

Študentka Nastja Slokar, ki je po diagnozi degeneracija hrbtenice, prestala dve operaciji in nato potrebovala eno leto rehabilitacije, je zasnovala humanitarno akcijo Od srca do srca. Z njo želi zbirati sredstva za pobolnišnično nego in dolgotrajno rehabilitacijo oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. Poleg zbiranja sredstev pa želi z akcijo tudi ozaveščati javnost o osebah s posebnimi potrebami.