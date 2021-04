Akcija Pet pred dvanajsto: Delo pomeni hrano za zaposlene v kulturi

Pobudi so se pridružili tudi v Kamniku. Da so nazadnje igrali pred več kot pol leta, je dejal Žiga Selko , predsednik mestne godbe Kamnik, in dodal, da so občutki odlični. "Mislim, da vsi pogrešamo svoje poslanstvo z glasbo in splošno kulturo," je dejal. Pojasnil je, da tudi občani pogrešajo nastope in glasbene prireditve, saj jih večkrat vprašajo, kdaj jim bodo lahko znova prisluhnili.

Kulturne ustanove, ki so se pridružile pobudi Narodnega doma Maribor – SNG Nova Gorica, Kulturni dom Nova Gorica, Goriški muzej in Knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica – so pripravili program z več umetniških področij. Dogajanje na zunanjem gledališkem balkonu je kljub rahlemu dežju spremljalo nekaj obiskovalcev.

Obenem so želeli opolnomočiti tudi nevladne organizacije z območja Goriške, kot denimo Teater na konfini. "Ustvarjali so internetne projekte, ki jim sami nismo bili kos. Tako smo pripravili dva mednarodna projekta za ETC – European Theatre Convention (Evropska gledališke konvencija) in tudi na ta način pomagali. Hkrati že ustvarjamo tudi projekte za prihajajočo Evropsko prestolnico kulture," je še poudaril.

Pod okriljem Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Nova Gorica so izvedli več projektov, v katere so vključevali samostojne kulturne delavce. "Samozaposleni v kulturni so precej odvisni od dohodka, ki je vezan na delo v javnih institucijah, torej v naši gledališki hiši. Zato smo v lanskem letu ustvarjali predstave, ki jih bomo pokazali, ko bomo lahko odprli vrata gledališča," je ob akciji povedal umetniški vodja Marko Bratuš .

Med nastopajočimi je bila tudi pevka Tatjana Mihelj, ki je morala v času epidemije zapreti podjetje, ki ga imela kot samostojna podjetnica, saj se brez prireditev ni dalo preživeti. Igralka Medea Novak pa je poudarila: "Vsi pogrešamo gledališče, tako tisti, ki smo na odru, kot tudi naši gledalci."

Po besedah direktorice Kulturnega doma Nova Gorica Pavle Jarc je"kultura v času pandemije na zelo hudi preizkušnji, zlasti to velja za samostojne ustvarjalce, ki so na robu preživetja. Kljub temu, da jim država sedaj pomaga s temeljnim dohodkom, pa nimajo možnosti kreativnega ustvarjanja in izražanja. Tudi zato danes akcija Pet pred dvanajsto, kajti pet pred dvanajsto bije tudi kulturi in ne samo drugim dejavnostim v državi. S to akcijo želimo opozoriti na pomen kulture za naš obstoj," je povedala Jarčeva, ki je obenem poudarila, da ne zanikajo virusa in ne podcenjujejo nevarnosti bolezni.

Čeprav sta Goriška knjižnica Franceta Bevka in Goriški muzej delno odprta za obiskovalce, tudi pri njih ne morejo opravljati vseh svojih dejavnosti. Direktor Goriškega muzeja Vladimir Peruničič je spomnil, da so jim odpadle številne prireditve. Direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka Irena Škvarč pa je kot eno večjih težav izpostavila karanteno za knjige.

Podobne prireditve je pod skupnim naslovom Pet pred dvanajsto pripravilo 25 kulturnih ustanov po Sloveniji, ki so se odzvale na poziv Narodnega doma Maribor. Z izvajanjem žive glasbe in besede, oživitvijo lutk in plesnih figur so želeli opozoriti na kritično stanje v slovenskem kulturnem sektorju.

Zaposleni v kulturi so se z akcijo uprli predvsem "dokazano nesmiselnim prepovedim ter nedomišljenim ad-hoc rešitvam, ki služijo zgolj zavajanju javnosti, v resnici pa stisko kulturnega sektorja zgolj povečujejo". Zato zahtevajo, da jim odločevalci prisluhnejo in da upoštevajo njihove predloge za ponovni zagon kulturnega življenja. Zahtevajo dialog, ne pa, kot so zapisali, "enostranskih, čez noč sprejetih političnih odločitev, ki nimajo prav ničesar opraviti z epidemijo in varovanjem zdravja".