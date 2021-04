Akcija pomagajmo Nataliji do nove strehe nad glavo

Si predstavljate, da živite v hiši, za katero ne veste, kdaj se bo porušila na vašo glavo? V prav taki hiši, ki je stara več kot 100 let, živi 30-letna Natalija Veternik Škorjanec. Hiša je bila zgrajena nad rudnikom, zdaj pa se pogreza sama vase. Streha zamaka, sobe so polne vlage, stene popokane. In vse to še dodatno slabša že tako načeto zdravje mlade ženske, ki mora preživeti s 400 evri socialne pomoči, ker zaradi hude bolezni ne more delati. Natalija nujno potrebuje pomoč, zato so njeni prijatelji zavihali rokave in organizirali akcijo Pomagajmo Nataliji do nove strehe nad glavo.

