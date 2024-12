Akcija se nadaljuje: specialci v Črnučah

V Ljubljani so v četrtek aretirali tri osebe, povezane z umorom na Poti za Brdom. Lokacijo osumljencev naj bi določili s pomočjo telefonskih signalov. Kot so nam povedali na policijski upravi, gre za nadaljevanje včerajšnje akcije in da Policija opravlja dejavnosti.

Na Poti za Brdom so konec novembra v vozilu, ki je oviralo promet, našli neodzivno osebo. Moški je umrl zaradi poškodb s strelnim orožjem. Vozilo in truplo so odkrili okoli 1.00 zjutraj. Policisti so kraj zavarovali in pričeli z izvajanjem prvih nujnih ukrepov za izsleditev storilca. Zaradi okoliščin izvršitve umora in podatkov, da bi lahko šlo za spor oziroma maščevanje med posameznimi pripadniki organiziranih kriminalnih združb, je preiskavo prevzel Nacionalni preiskovalni urad.

Žrtev sicer ni bila zaščitena priča in ni bila varovana oseba Policije, kot se je sprva predvidevalo.