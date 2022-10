Akcija Slovenija oživlja! za večjo možnost preživetja

Obeležujemo svetovni dan oživljanja, ki letos poteka pod sloganom Prva pomoč povsod in za vsakogar. Glavno sporočilo je pomembnost vseživljenjskega učenja prve pomoči, ki je ključno dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, so poudarili na Rdečem križu. "Zastoj srca, ki se zgodi izven bolnišničnega okolja, je namreč najpogostejši vzrok smrti v razvitih državah. Preživi le vsak deseti bolnik, ki doživi srčni zastoj," so dodali.

Ob svetovnem dnevu oživljanja se bo po vsej Sloveniji v dobrem tednu, med 10. in 20. oktobrom, odvilo več kot 50 brezplačnih dogodkov o temeljnih postopkih oživljanja in uporabi defibrilatorjev, ki predstavljajo najpomembnejši korak pri ohranjanju življenja po srčnem zastoju. Točni termini in lokacije so dostopni na spletni strani Slovenija oživlja in Rdečega križa Slovenije, so sporočili iz Zveze študentov medicine Slovenije. Osrednji cilj vseh aktivnosti je ozaveščanje o pomenu hitre prepoznave in ukrepanja v primeru srčnega zastoja ter širjenje znanja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja. "Z akcijo Slovenija oživlja! želimo povečati možnost preživetja. Zastoj srca, ki se zgodi izven bolnišničnega okolja, je namreč najpogostejši vzrok smrti v razvitih državah. Preživi le vsak deseti bolnik, ki doživi srčni zastoj," so poudarili.

icon-expand Oživljanje FOTO: Damjan Žibert

Prva pomoč je največje humanitarno dejanje ter eden osnovnih gradbenih elementov pri zagotavljanju osebne varnosti in varnosti lokalne skupnosti. Kot taka bi morala postati del osnovne splošne izobrazbe, so zapisali. Prav tako je ključno dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, s čimer se poveča možnost preživetja. Vsako leto zaradi pomanjkanja pravočasne pomoči ali neustrezne prve pomoči umre na milijone ljudi ali pa pride do zapletov zaradi nestrokovne oskrbe. Pomembnosti vseživljenjskega obnavljanja prve pomoči se je v svoji poslanici dotaknila tudi predsednica Rdečega križa Slovenije Vesna Mikuž. "Temeljni postopki oživljanja mimoidočih za dva- do štirikrat povečajo možnost za preživetje osebe v primeru zastoja srca. V letu 2022 bomo poudarili pomen vseživljenjskega učenja prve pomoči. Medse vabimo otroke, mladostnike, odrasle in starostnike, da se naučijo oz. obnovijo svoja znanja prve pomoči," je poudarila.

