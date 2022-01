Akcija Varno brez telefona v prometu: v dveh tednih našteli 2600 kršitev

Slovenci smo na cestah vedno manj previdni, prepogosto pozabimo na varnostni pas, vedno več je takšnih, ki med vožnjo uporabljajo telefone. Policija je v januarski 14-dnevni akciji odkrila več kot 2600 kršitev. In vse to se seveda pozna tudi na statistiki prometnih nesreč, ki je bila v letu 2021 še posebej črna. Kar 42 odstotkov tistih, ki so na cesti lani izgubili življenje, v času prometne nesreče ni bilo pripetih. Kar 30 odstotkov povzročiteljev smrtnih nesreč pa je bilo pod vplivom alkohola.

Kljub nenehnim opozorilom in tragičnim izpovedim tistih, ki so zaradi pijanih voznikov izgubili najbližje Slovencev očitno še ni izučilo, da steklenica in volan ne gresta skupaj, kaže AMZS-jeva analiza za leto 2021. "Namreč pri povzročiteljih najhujših prometnih nesreč torej z umrlimi udeleženci je bil alkohol nad dovoljeno mejo prisoten kar v 30 odstotkov primerov," pojasnjuje Jure Kostanjšek, generalni sekretar AMZS. Težave imamo že pri nečem tako osnovnem, kot je uporaba varnostnega pasu, kar 42 odstotkov umrlih v prometnih nesrečah ni bilo pripetih. "Je pa izpostavljenost biti motorist približno 100-krat večja, kot biti voznik osebnega avtomobila," dodaja Kostanjšek. In večni problem je uporaba mobilnega telefona. icon-expand Telefoniranje med vožnjo FOTO: Shutterstock 14-dnevna akcija, ki so jo policisti zaključili minuli teden, je popolnoma presegla pričakovanja, v negativnem smislu. "Čez 2600 kršitev, kar je absolutno zelo veliko, glede na to, da smo vse te naše aktivnosti napovedali," razlaga Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije pri GPU. Pozornost od ceste pogosto odvrne že nekaj tako nedolžnega, kot je nastavljanje klime in radia ali prehranjevanje. "Pri ženskah velikokrat urejanje med vožnjo," še doda Kapun. Tiste, ki jim ni mar za lastno varnost, bodo od nevarnega početja poskusili odvrniti z udarcem po žepu. Februarja policisti začnejo maraton merjenja hitrosti, nove usmeritve pa jim zapovedujejo, da ko nimajo drugih nalog, na cestah izvajajo dodatni nadzor.