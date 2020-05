Akcija za kulturo: udeleženci pročelje ministrstva polepili z apeli

Kot je povedala članica aktiva, umetnostna zgodovinarka in kritičarka Petja Grafenauer, z današnji akcijo naslavljajo ministrstvo za kulturo, njegovo nedejavnost v smislu, da so bili v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami za kulturo sprejeti samo nujni socialni ukrepi. Druge reakcije z ministrstva ni bilo, razen kadrovanja, fašistoidnega govora in govora, ki ne pritiče situaciji v kulturi. Ker so pozivi in prošnje različnih društev, stanovskih organizacij in neformalnih skupin ministrstvu ostali brez odgovorov, so se odločili pročelje stavbe prelepiti z apeli.

V apelu, ki so ga naslovili Ostanimo v družbi najboljših, so poudarili, da vodilne evropske države prepoznavajo pomen kulture in namenjajo za njeno financiranje v času krize dodatna sredstva ter da so investicije v kulturo ekonomsko smiselne in upravičene, saj ima kultura enega največjih multiplikativnih učinkov. Kot so še zapisali, smo se h kulturi zatekali med epidemijo in kultura nam lahko pomaga državo pognati v smer razvoja tudi po njenem koncu. Kultura dokazano krepi ustvarjalnost, ki jo bomo ob izzivih prihodnosti zagotovo potrebovali. Poleg omenjenega apela pa so se na pročelju ministrstva znašli tudi napisi: "Ne odgovarjate. Kar trdite, ni res. Vrnite nam kulturo."

Kot so pred protestom zapisali v Aktivu delavk in delavcev v kulturi, je minister za kulturo Vasko Simoniti evropske ministre za kulturo in medije 19. maja prek videokonference obvestil, da se v Sloveniji izvajajo pravočasni in učinkoviti vladni ukrepi za lajšanje hudih gospodarskih in socialnih posledic krize za kulturni in kreativni sektor. Ta trditev po njihovih besedah ne drži.

Zbrani so lepljenje apelov pospremili z aplavzom, pobudniki akcije pa so še napovedali, da bodo, če se stvari ne bodo spremenile, z njimi nadaljevali. Slišati je bilo tudi poziv ministru Simonitiju, naj odstopi, oziroma naj spremeni svoj odnos do problematike.