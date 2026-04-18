Akcija zarisovanja črt na parkiriščih v Štepanjskem naselju

Akcije se je udeležilo več kot 30 prebivalcev naselja, pri čiščenju, merjenju in zarisovanju pa so pomagali tako starejši kot tudi najmlajši.

Po besedah organizatorja je dogodek tudi odlična priložnost, da se ljudje med seboj spoznajo, poklepetajo in naredijo nekaj dobrega za svoje naselje. Današnjo udeležbo pa vidijo kot dobro popotnico za naslednje akcije, saj želijo zarisati črte za kar 1500 parkirišč.

"Midva riševa s kredo razmerje, fantje bodo pa z barvo potem pobarvali," je proces risanja črt pojasnil eden od udeležencev akcije. "Barvamo črte na parkiriščih, vzdržujemo naša parkirišča, zato smo se tuki zbrali, Iniciativa Štepanjskega naselja je to organizirala in jaz sm vesel, da lahko sodelujem pri tem."

"Na ljudski skupščini smo sprejeli precej zahtev. Večina teh zahtev se nanaša na občino, ena se pa tudi na nas. Smo rekli: Okej, občina tukaj ne more zarisati črt zaradi začasne odredbe, bomo pa pač mi sami za to poskrbeli, kar do zdaj 30 let ni zgodilo," je pojasnil Klemen Fajs iz iniciative.