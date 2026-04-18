Slovenija

Akcija zarisovanja črt na parkiriščih v Štepanjskem naselju

Ljubljana, 18. 04. 2026 20.57 pred 27 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.L.
Urejanje parkirišč v Štepanjskem naselju

"Želimo dati zgled občini", pravijo v Iniciativi Štepanjsko naselje, kjer so začeli z medsosesko akcijo zarisovanja črt na parkiriščih. Želijo zarisati črte za kar 1500 parkirišč.

Akcije se je udeležilo več kot 30 prebivalcev naselja, pri čiščenju, merjenju in zarisovanju pa so pomagali tako starejši kot tudi najmlajši. 

Po besedah organizatorja je dogodek tudi odlična priložnost, da se ljudje med seboj spoznajo, poklepetajo in naredijo nekaj dobrega za svoje naselje. Današnjo udeležbo pa vidijo kot dobro popotnico za naslednje akcije, saj želijo zarisati črte za kar 1500 parkirišč.

"Midva riševa s kredo razmerje, fantje bodo pa z barvo potem pobarvali," je proces risanja črt pojasnil eden od udeležencev akcije. "Barvamo črte na parkiriščih, vzdržujemo naša parkirišča, zato smo se tuki zbrali, Iniciativa Štepanjskega naselja je to organizirala in jaz sm vesel, da lahko sodelujem pri tem."

"Na ljudski skupščini smo sprejeli precej zahtev. Večina teh zahtev se nanaša na občino, ena se pa tudi na nas. Smo rekli: Okej, občina tukaj ne more zarisati črt zaradi začasne odredbe, bomo pa pač mi sami za to poskrbeli, kar do zdaj 30 let ni zgodilo," je pojasnil Klemen Fajs iz iniciative. 

V veljavi začasna odredba

V naselju je glede parkirišč završalo v začetku leta, ko je plačljivo parkiranjemed prebivalci povzročilo veliko nezadovoljstva. V začetku februarja so zato na ljubljansko okrajno sodišče vložili motenjsko tožbo in tožbo proti vznemirjanju lastninske pravice zoper Mestno občino Ljubljana. Obenem so predlagali začasno odredbo za zaustavitev izvajanja novega režima.

Okrajno sodišče je predlogu sledilo in z začasno odredbo zaustavilo vse občinske ukrepe.

JanezNovak13
18. 04. 2026 21.20
Zakaj potrebujejo parkirna mesta? Saj ni nikjer nobenega avta.
