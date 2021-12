Akcijska cena dišeče sveče Sivka iz kolekcije Natalije Verboten

Pevka Natalija Verboten je v sivko zaljubljena že dolgo – že leta jo gojijo doma na terasi, ker prekrasno diši in zelo lepo izgleda, z leti pa je na sebi opazila, da jo pomirja, sprošča, ji pomaga odpraviti rahle glavobole, blaži manjše kožne okužbe, pike insektov, opekline, deluje protibakterijsko in antiseptično, blaži stres, njeni suhi cvetovi v vrečicah v omari odganjajo molje.

V začetku letošnjega leta je ustanovila blagovno znamko in spletno trgovino Natalijin kotiček ter Kolekcijo Sivka, ki vsebuje 14 unikatnih izdelkov s sivko: vse od naravnih, slovenskih izdelkov za nego telesa s sivko: kremo za obraz, eterično olje, negovalno kopel, oljčno milo, deo stick (dezodorant), lip stick (mazilo za ustnice), kremo za roke, sivkino vodico oz. hidrolat,… do unikatnih ročno izdelanih in poslikanih izdelkov za dom ter odišavljenje prostorov: lanena vrečica polnjena s sivko, potpourri, lanena vrečica v podobi angelčka polnjena s sivko; do dišeče sveče z nežnim vonjem po sivki, ki je v spletni trgovini trenutno na voljo po akcijski ceni. Za piko na i je ponudbo dopolnila s pravim ženskim parfumom ter deo parfumom v sprayu 'Natalija N°1', ki v cvetni dišavni mešanici med drugim vsebujeta tudi opojno aromo sivke. Vsi izdelki so proizvedeni v Sloveniji.